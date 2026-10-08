Бізнес виступив проти перейменування Держлікслужби на Укрфармагентство

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала уряд не перетворювати чинну Держлікслужбу на Українське фармацевтичне агентство шляхом простого перейменування. Бізнес вважає, що якщо новий регулятор не готовий до запуску з 1 січня 2027 року, краще відтермінувати реформу та передбачити перехідний період, ніж відмовлятися від повноцінного інституційного перезапуску.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву ЄБА.

В ЄБА зазначають, що рішення уряду стало несподіваним для бізнесу. Раніше затверджена модель передбачала створення з 2027 року нового центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом та ліквідацію Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Натомість тепер пропонується перейменувати Держлікслужбу на Укрфармагентство, а її територіальні органи – на територіальні органи нового агентства.

Бізнес наголошує, що така зміна відбулася лише за кілька місяців до запуску нової регуляторної системи та не була належним чином обговорена з учасниками ринку.

На думку ЄБА, йдеться не про технічну зміну механізму реорганізації, а фактично про перегляд самої концепції реформи. Просте перейменування чинної установи, за позицією асоціації, не гарантує створення нової системи управління, сучасних регуляторних процесів, оновленої структури та професійної команди.

Окреме питання стосується фінансування майбутнього регулятора. Запровадження адміністративних зборів і пов'язане з цим збільшення витрат для учасників ринку раніше пояснювали необхідністю створення якісно нової інституції. Тому збереження фактично чинного органу під іншою назвою, на думку бізнесу, ставить під сумнів логіку нової системи фінансування.

У ЄБА вважають, що якщо держава не встигає створити повноцінний новий регулятор до 1 січня 2027 року, варто встановити чіткий перехідний період і відкласти ліквідацію Держлікслужби до моменту готовності Укрфармагентства.

Такий підхід, як зазначає асоціація, дозволить не зупиняти критично важливі регуляторні процеси та водночас зберегти початкову мету реформи – створення нового незалежного і професійного фармацевтичного регулятора.

Нагадаємо, раніше уряд скасував ліквідацію Держлікслужби та вирішив перетворити її на Укрфармагентство. Територіальні органи служби також мають бути перейменовані.