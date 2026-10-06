Уряд передумав ліквідовувати Держлікслужбу: її перетворять на Укрфармагентство

Кабінет міністрів скасував рішення про ліквідацію Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Натомість відомство перейменують на Українське фармацевтичне агентство (Укрфармагентство), яке стане єдиним державним регулятором фармацевтичного ринку.

Про це інформує Dilo з посиланням на постанову Кабінету міністрів №1209.

Територіальні органи Держлікслужби також перейменують на територіальні органи Укрфармагентства.

Раніше модель створення нового регулятора передбачала реорганізацію Держлікслужби з подальшим приєднанням до Укрфармагентства. Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я мав стати основним джерелом експертного досвіду, кадрів та цифрових рішень для нового органу.

Укрфармагентство відповідатиме за допуск лікарських засобів на ринок, контроль їхньої якості, безпеки та ефективності.

До повноважень нового регулятора також увійдуть контроль і ринковий нагляд за медичними виробами, засобами для діагностики in vitro, імплантованими медичними виробами, біоімплантатами та косметичною продукцією.

Агентство також реалізовуватиме державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також донорства крові та функціонування системи крові.

Таким чином, замість ліквідації чинного регулятора уряд вирішив трансформувати його в новий орган із ширшим колом повноважень.

Нагадаємо, у червні уряд схвалив створення Укрфармагентства, яке мало перебрати функції державного контролю за обігом ліків, медичних виробів та компонентів крові.