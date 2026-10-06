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Новости
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Правительство передумало ликвидировать Госликслужбу: ее превратят в Укрфармагентство

провизор, аптека, лекарства
Правительство передумало ликвидировать Госликслужбу / Freepik

Кабинет министров отменил решение о ликвидации Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Вместо этого ведомство переименуют в Украинское фармацевтическое агентство (Укрфармагентство), которое станет единственным государственным регулятором фармацевтического рынка.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на постановление Кабинета министров №1209.

Территориальные органы Госликслужбы также переименуют в территориальные органы Укрфармагентства.

Ранее модель создания нового регулятора предполагала реорганизацию Госликслужбы с последующим присоединением к Укрфармагентству. Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения должен стать основным источником экспертного опыта, кадров и цифровых решений нового органа.

Укрфармагентство будет отвечать за допуск лекарственных средств на рынок, контроль их качества, безопасности и эффективности.

В полномочия нового регулятора также войдут контроль и рыночный надзор за медицинскими изделиями, средствами для диагностики in vitro, имплантированными медицинскими изделиями, биоимплантатами и косметической продукцией.

Агентство также будет реализовывать государственную политику в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, противодействия их незаконному обращению, а также донорству крови и функционированию системы крови.

Таким образом, вместо ликвидации действующего регулятора правительство решило трансформировать его в новый орган с более широким кругом полномочий.

Напомним, в июне правительство одобрило создание Укрфармагентства, которое должно было перебрать функции государственного контроля за оборотом лекарств, медицинских изделий и компонентов крови.

Автор:
Татьяна Гойденко

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