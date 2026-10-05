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Новости
Дата публикации

Наличие лекарства в аптеках: в Минздраве рассказали, фиксируют ли дефицит препаратов

таблетки
В Минздраве рассказали, что происходит с наличием лекарства в Украине / Depositphotos

Министерство здравоохранения не зафиксировало признаков системного дефицита лекарства в Украине, хотя в августе-сентябре 2026 года в отдельных регионах стало сложнее найти некоторые лекарственные средства в аптеках.

Как пишет Dilo, об этом сообщил Минздрав в ответе на запрос hromadske.

В ведомстве отметили, что на доступность отдельных препаратов влияют повреждения и разрушения складской инфраструктуры, нарушения логистики, неравномерные поставки некоторых импортных лекарств, а также рост спроса.

"Устойчивость системы обеспечения лекарственными средствами в значительной степени обеспечивается наличием нескольких каналов снабжения, деятельностью украинских и международных производителей, дистрибьюторов и аптечных сетей, а также возможностью оперативного перенаправления товарных потоков в случае возникновения соответствующих рисков", - отметили в Минздраве.

Там признали, что временно возникали перебои с наличием препаратов с активным веществом левотироксин натрия, в частности Эутирокса и L-Тироксина. Сейчас ситуация стабилизировалась после поступления дополнительных партий этого лекарства.

Несмотря на повреждения отдельных складских объектов, дистрибьюторы продолжают поставлять лекарства на украинский рынок. В частности, они перенастраивают логистические маршруты и цепи поставок.

В Минздраве сообщили, что вместе с Госликслужбой следит за запасами лекарства и возможностями оперативно пополнять поставки. Также отдельно прорабатывается диверсификация мест хранения и использование альтернативных маршрутов.

"В связи с продолжением обстрелов и рисками повреждения логистической и складской инфраструктуры ситуация с обеспечением лекарственными средствами может изменяться в зависимости от региона и вида лекарственного средства", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее участники фармацевтического рынка предупреждали, что из-за повреждения логистической инфраструктуры запасов некоторых лекарств в отдельных аптеках может хватить всего на две-три недели.

Поэтому людям, постоянно принимающим препараты для лечения хронических заболеваний, рекомендуют по назначению врача заблаговременно иметь запас примерно на 2-3 месяца.

Автор:
Светлана Манько

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