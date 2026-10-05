Наявність ліків в аптеках: у МОЗ розповіли, чи фіксують дефіцит препаратів

Міністерство охорони здоров’я не зафіксувало ознак системного дефіциту ліків в Україні, хоча у серпні-вересні 2026 року в окремих регіонах стало складніше знайти деякі лікарські засоби в аптеках.

Як пише Dilo, про це повідомило МОЗ у відповіді на запит hromadske.

У відомстві зазначили, що на доступність окремих препаратів впливають пошкодження та руйнування складської інфраструктури, порушення логістики, нерівномірне постачання деяких імпортних ліків, а також зростання попиту.

"Стійкість системи забезпечення лікарськими засобами значною мірою забезпечується наявністю декількох каналів постачання, діяльністю українських та міжнародних виробників, дистриб’юторів і аптечних мереж, а також можливістю оперативного перенаправлення товарних потоків у разі виникнення відповідних ризиків", — наголосили у МОЗ.

Там визнали, що тимчасово виникали перебої з наявністю препаратів з активною речовиною левотироксин натрію, зокрема "Еутироксу" та "L-Тироксину". Наразі ситуація стабілізувалася після надходження додаткових партій цих ліків.

Попри пошкодження окремих складських об’єктів, дистриб’ютори продовжують постачати ліки на український ринок. Зокрема, вони переналаштовують логістичні маршрути та ланцюги постачання.

У МОЗ повідомили, що разом із Держлікслужбою стежить за запасами ліків і можливостями оперативно поповнювати постачання. Також окремо опрацьовують диверсифікацію місць зберігання та використання альтернативних маршрутів.

"У зв’язку з продовженням обстрілів та ризиками пошкодження логістичної й складської інфраструктури ситуація із забезпеченням лікарськими засобами може змінюватися залежно від регіону та виду лікарського засобу", — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, раніше учасники фармацевтичного ринку попереджали, що через пошкодження логістичної інфраструктури запасів деяких ліків в окремих аптеках може вистачити лише на два-три тижні.

Тому людям, які постійно приймають препарати для лікування хронічних захворювань, рекомендують за призначенням лікаря завчасно мати запас приблизно на 2–3 місяці.