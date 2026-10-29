Росія продовжує заборону на експорт дизелю, але робить виняток для США

Росія продовжить заборону на експорт дизельного палива до кінця року, проте зробить винятки для виконання нових зобов'язань перед США.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Припинення вогню в енергетиці дозволило Росії наростити виробництво, хоча дефіцит на початку року змушує уряд утримувати жорсткий контроль над ринком.

Віцепрем'єр Олександр Новак заявив, що три танкери з дизелем уже перебувають у русі, а четвертий вирушає 28 жовтня.

Нинішня заборона на експорт дизельного палива закінчується 31 жовтня, однак новий урядовий документ розширить перелік НПЗ, які отримають право на постачання.

За даними джерел, у листопаді експортні квоти зростуть у чотири рази порівняно з жовтнем і досягнуть 2 мільйонів тон.

У разі швидкого вичерпання цих обсягів влада може розглянути їхнє подальше збільшення. Водночас постачання за чинними міжурядовими угодами триватимуть у звичайному режимі.

За даними видання, російські НПЗ швидко повертаються до роботи після ремонтів та припинення атак безпілотників. Наприкінці жовтня завантаження заводів зросло на 25% порівняно з початком місяця.

Оскільки внутрішнє виробництво дизельного палива в Росії перевищує споживання приблизно на 40%, підприємствам необхідні зовнішні ринки для запобігання надлишку продукції. Міністерство енергетики РФ поки відмовилося від коментарів.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп оголосив, що Росія негайно експортує 300 000 метричних тонн, або 2,25 мільйона барелів пального, у листопаді відправить 500 000 тонн, а відразу після цього — ще 1 мільйон тонн.

10 жовтня Трамп провів переговори з Путіним, за підсумками яких заявив про домовленості щодо масштабного експорту російського дизельного пального на ринок США та світу, після чого Мінфін США призупинив дію санкцій.

Водночас, на думку аналітиків, угода президента Трампа з Росією щодо постачання дизельного палива на світові ринки навряд чи призведе до суттєвого зниження цін. Обіцяні обсяги занадто малі, аби подолати глобальний дефіцит.