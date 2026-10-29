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Росія продовжує заборону на експорт дизелю, але робить виняток для США

вантажівка
Нафтопереробні заводи відновлюють обсяги виробництва / Depositphotos

Росія продовжить заборону на експорт дизельного палива до кінця року, проте зробить винятки для виконання нових зобов'язань перед США.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Припинення вогню в енергетиці дозволило Росії наростити виробництво, хоча дефіцит на початку року змушує уряд утримувати жорсткий контроль над ринком.

Віцепрем'єр Олександр Новак заявив, що три танкери з дизелем уже перебувають у русі, а четвертий вирушає 28 жовтня.

Нинішня заборона на експорт дизельного палива закінчується 31 жовтня, однак новий урядовий документ розширить перелік НПЗ, які отримають право на постачання.

За даними джерел, у листопаді експортні квоти зростуть у чотири рази порівняно з жовтнем і досягнуть 2 мільйонів тон.

У разі швидкого вичерпання цих обсягів влада може розглянути їхнє подальше збільшення. Водночас постачання за чинними міжурядовими угодами триватимуть у звичайному режимі.

За даними видання, російські НПЗ швидко повертаються до роботи після ремонтів та припинення атак безпілотників. Наприкінці жовтня завантаження заводів зросло на 25% порівняно з початком місяця.

Оскільки внутрішнє виробництво дизельного палива в Росії перевищує споживання приблизно на 40%, підприємствам необхідні зовнішні ринки для запобігання надлишку продукції. Міністерство енергетики РФ поки відмовилося від коментарів.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп оголосив, що Росія негайно експортує 300 000 метричних тонн, або 2,25 мільйона барелів пального, у листопаді відправить 500 000 тонн, а відразу після цього — ще 1 мільйон тонн.

10 жовтня Трамп провів переговори з Путіним, за підсумками яких заявив про домовленості щодо масштабного експорту російського дизельного пального на ринок США та світу, після чого Мінфін США призупинив дію санкцій.

Водночас, на думку аналітиків, угода президента Трампа з Росією щодо постачання дизельного палива на світові ринки навряд чи призведе до суттєвого зниження цін. Обіцяні обсяги занадто малі, аби подолати глобальний дефіцит.

Автор:
Тетяна Бесараб

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