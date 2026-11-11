Фінансування Укрфармагентства хочуть переглянути ще до запуску: бізнес проти

Європейська Бізнес Асоціація занепокоєна запропонованими змінами до моделі фінансування Українського фармацевтичного агентства, яке має запрацювати з 1 січня 2027 року. Бізнес попереджає, що перегляд механізму фінансування та оплати праці може послабити інституційну спроможність нового регулятора.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву Європейської Бізнес Асоціації.

Йдеться про положення законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2027 рік", якими пропонується на рік зупинити дію окремих норм закону "Про лікарські засоби".

Зокрема, це стосується зарахування внесків бізнесу до спеціального фонду державного бюджету та використання цих коштів для фінансового й матеріально-технічного забезпечення Укрфармагентства та його територіальних органів.

Також зміни зачіпають окремі положення щодо оплати праці персоналу нового регулятора.

Бізнес попереджає про кадрові ризики

У ЄБА наголошують, що спеціальний статус агентства, стабільне фінансування, конкурентна оплата праці та прозорий добір персоналу мають забезпечити незалежність регулятора і залучення кваліфікованих фахівців.

Водночас розширення повноважень агентства без відповідного фінансування, на думку бізнесу, може призвести до кадрового дефіциту, затримок регуляторних процедур та погіршення якості експертизи.

Це може вплинути як на компанії, що реєструють та постачають продукцію, так і на пацієнтів.

Окреме занепокоєння в асоціації викликає те, що модель фінансування переглядають уже під час конкурсу на посаду керівника Укрфармагентства.

У ЄБА вважають, що зміна умов на цьому етапі може вплинути на привабливість посади та довіру до конкурсного процесу.

ЄБА закликала переглянути зміни

Асоціація звернулася до Міністерства фінансів, Кабінету міністрів і Верховної Ради із закликом переглянути бюджетні зміни та зберегти гарантії незалежності, належного фінансування і кадрового забезпечення нового регулятора.

У ЄБА нагадують, що Європейська комісія у звіті про розширення ЄС окремо наголосила на необхідності забезпечити Укрфармагентство достатніми кадровими та фінансовими ресурсами.

Нагадаємо, раніше бізнес уже виступав проти перейменування Держлікслужби в Укрфармагентство без повноцінного інституційного перезапуску. У ЄБА тоді наголошували, що новий регулятор має отримати спеціальний статус і реально відрізнятися від чинної моделі.