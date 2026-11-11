"Ганнопольский спиртзавод" снова выставили на приватизацию: какова стоимость актива

Единственный имущественный комплекс государственного предприятия "Ганнопольский спиртовой завод" в Хмельницкой области снова выставили на приватизацию. Стартовая цена объекта составляет 3,55 млн. грн. без НДС.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ФГИУ.

Предприятие находится в селе Ганнополь Шепетовского района Хмельницкой области.

Общая площадь объектов недвижимости составляет 9363,5 кв. м. В состав имущественного комплекса входят производственные здания и другое недвижимое имущество.

Аукцион состоится 19 ноября в 12.10 в формате трехраундового английского аукциона.

Стартовая цена составляет 3550960,27 грн без НДС. На окончательную стоимость продаж дополнительно начислят НДС.

Представить ценовые предложения участники могут до 18 ноября включительно.

Напомним, "Ганнопольский спиртовый завод" уже выставляли на аукцион в сентябре 2026 года с такой же стартовой ценой – около 3,55 млн грн. Предприятие не осуществляет производственную деятельность с 2011 года.