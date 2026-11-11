"Ганнопільський спиртзавод" знову виставили на приватизацію: яка вартість активу

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Ганнопільський спиртовий завод" у Хмельницькій області знову виставили на приватизацію. Стартова ціна об’єкта становить 3,55 млн грн без ПДВ.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомення ФДМУ.

Підприємство розташоване у селі Ганнопіль Шепетівського району Хмельницької області.

Загальна площа об’єктів нерухомості становить 9363,5 кв. м. До складу майнового комплексу входять виробничі будівлі та інше нерухоме майно.

Аукціон відбудеться 19 листопада о 12:10 у форматі трираундового англійського аукціону.

Стартова ціна становить 3 550 960,27 грн без ПДВ. На остаточну вартість продажу додатково нарахують ПДВ.

Подати цінові пропозиції учасники можуть до 18 листопада включно.

Нагадаємо, "Ганнопільський спиртовий завод" уже виставляли на аукціон у вересні 2026 року з такою самою стартовою ціною - близько 3,55 млн грн. Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2011 року.