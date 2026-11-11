Україна підготувала відкриття офісу FREYJA у Копенгагені

Україна разом із Норвегією підготувала все необхідне для відкриття у Копенгагені офісу європейської програми антибалістичної оборони FREYJA. До ініціативи вже долучилися 11 країн.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу в парламенті Данії, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами президента, Європі потрібна власна антибалістична система, яку можна буде швидко та масово виробляти за відносно низькою вартістю.

Зеленський зазначив, що зараз лише кілька країн у світі здатні виробляти системи такого класу, тоді як попит на ракети-перехоплювачі для Patriot залишається дуже високим.

"Європі потрібна власна система антибалістичної оборони - така, яку можна виробляти у великих масштабах, швидко, з низькими витратами, і яка справді працює. І ми можемо створити таку систему - FREYJA", - сказав Зеленський.

До FREYJA долучилися 11 країн

За словами президента, кожна з держав-учасниць може долучитися до програми власними технологіями, компонентами, досвідом або інвестиціями.

Наявність європейської системи антибалістичної оборони має зменшити залежність від зовнішніх постачальників і водночас посилити європейський компонент НАТО.

Зеленський наголосив, що саме балістичні ракети залишаються одним із найнебезпечніших видів озброєння Росії.

Розробка FREYJA передбачає поєднання українського перехоплювача з європейськими радарами, системами наведення та управління вогнем. Очікується, що перше бойове випробування системи може відбутися до середини 2027 року.

Нагадаємо, раніше перше випробування FREYJA планували провести до середини 2027 року. Після виходу на серійне виробництво розробники розраховують випускати до 2000 перехоплювачів на рік.