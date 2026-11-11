Украина подготовила открытие офиса FREYJA в Копенгагене

Украина вместе с Норвегией подготовила все, что необходимо для открытия в Копенгагене офиса европейской программы антибаллистической обороны FREYJA. К инициативе уже присоединились 11 стран.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в парламенте Дании, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам президента, Европе нужна собственная антибаллистическая система, которую можно будет быстро и массово производить по относительно низкой стоимости.

Зеленский отметил, что сейчас лишь несколько стран в мире способны производить системы такого класса, в то время как спрос на ракеты-перехватчики для Patriot остается очень высоким.

"Европе нужна собственная система антибалистической обороны – такая, которую можно производить в больших масштабах, быстро, с низкими затратами, и которая действительно работает. И мы можем создать такую систему – FREYJA", – сказал Зеленский.

К FREYJA присоединились 11 стран

По словам президента, каждое из государств-участников может приобщиться к программе собственными технологиями, компонентами, опытом или инвестициями.

Наличие европейской системы антибаллистической обороны должно уменьшить зависимость от внешних поставщиков и одновременно усилить европейский компонент НАТО.

Зеленский подчеркнул, что именно баллистические ракеты остаются одним из самых опасных видов вооружения России.

Разработка FREYJA подразумевает сочетание украинского перехватчика с европейскими радарами, системами наведения и управления огнем. Ожидается, что первое боевое испытание системы может пройти до середины 2027 года.

Напомним, ранее первое испытание FREYJA планировалось провести до середины 2027 года. После выхода на серийное производство разработчики рассчитывают выпускать до 2000 перехватчиков в год.