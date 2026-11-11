НБУ змінює правила інкасації коштів в Україні: що пропонують запровадити

Національний банк України повторно виніс на громадське обговорення зміни до правил інкасації коштів та перевезення валютних цінностей. Проєкт передбачає посилення контролю за роботою інкасаторських бригад, уточнення вимог до озброєного супроводу та обов’язкове відеофіксування операцій із цінностями.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Регулятор опрацював пропозиції, які надійшли від банків та юридичних осіб під час попереднього громадського обговорення. За його результатами НБУ підготував оновлений проєкт змін до вимог, що стосуються підрозділів інкасації банків і компаній, які мають ліцензію на операції з готівкою та надають послуги з інкасації і перевезення цінностей. Такі компанії називають CIT-компаніями.

Які зміни пропонує Нацбанк

Мета запропонованих нововведень - посилити захист коштів та інших цінностей під час інкасації й перевезення, а також запровадити єдині вимоги для всіх учасників ринку.

Зокрема, НБУ пропонує:

Зобов’язати інкасаторів особисто проводити інкасацію платіжних пристроїв. Йдеться про платіжні термінали самообслуговування (ПТКС) відповідно до умов договорів на інкасаційне обслуговування.

Уточнити правила озброєного супроводу. Зміни стосуватимуться вимог до супроводження цінностей під час їх інкасації та перевезення територією України.

Запровадити відеофіксацію роботи інкасаторських бригад. Камера технологічного відеоконтролю в оперативному автомобілі має фіксувати завантаження та розвантаження цінностей упродовж усього маршруту. Проєкт також визначає вимоги до використання такої камери.

Посилити вимоги до зберігання відеозаписів. Банки та CIT-компанії повинні будуть зберігати й надавати на вимогу уповноважених представників НБУ під час наглядових заходів інформацію про місцезнаходження автомобілів на маршрутах інкасації або перевезення цінностей.

Відповідні положення містить проєкт постанови правління НБУ "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні".

Документ запропонували для повторного громадського обговорення після опрацювання зауважень і пропозицій, отриманих від учасників ринку під час попереднього етапу.

Нагадаємо, НБУ видав нову ліцензію на здійснення валютних операцій ТОВ "Фінансова компанія "Січ". Компанія отримала право торгувати валютними цінностями в готівковій формі.