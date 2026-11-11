НБУ изменяет правила инкассации средств в Украине: что предлагают ввести

Национальный банк Украины повторно вынес на общественное обсуждение изменения правил инкассации средств и перевозки валютных ценностей. Проект предусматривает усиление контроля за работой инкассаторских бригад, уточнение требований к вооруженному сопровождению и обязательное видеофиксирование операций с ценностями.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Регулятор разработал предложения, поступившие от банков и юридических лиц в ходе предварительного общественного обсуждения. По его результатам НБУ подготовил обновленный проект изменений к требованиям, касающимся подразделений инкассации банков и компаний, имеющих лицензию на операции с наличными деньгами и оказывающих услуги по инкассации и перевозке ценностей. Такие компании называют CIT-компаниями.

Какие изменения предлагает Нацбанк

Цель предложенных нововведений – усилить защиту средств и других ценностей во время инкассации и перевозки, а также ввести единые требования для всех участников рынка.

В частности, НБУ предлагает:

Обязать инкассаторов лично проводить инкассацию платежных устройств. Речь идет о платежных терминалах самообслуживания (ПТКС) в соответствии с условиями договоров на инкассационное обслуживание.

Уточнить правила вооруженного сопровождения. Изменения будут касаться требований к сопровождению ценностей во время их инкассации и перевозки по территории Украины.

Ввести видеофиксацию работы инкассаторских бригад. Камера технологического видеоконтроля в оперативном автомобиле должна фиксировать погрузку и разгрузку ценностей на протяжении всего маршрута. Проект также определяет требования к использованию камеры.

Ужесточить требования к хранению видеозаписей. Банки и CIT-компании должны будут хранить и предоставлять по требованию уполномоченных представителей НБУ во время надзорных мероприятий информацию о местонахождении автомобилей на маршрутах инкассации или перевозке ценностей.

Соответствующие положения содержит проект постановления правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине".

Документ был предложен для повторного общественного обсуждения после обработки замечаний и предложений, полученных от участников рынка во время предыдущего этапа.

Напомним, НБУ выдал новую лицензию на осуществление валютных операций ООО "Финансовая компания "Сич". Компания получила право торговать валютными ценностями в наличной форме.