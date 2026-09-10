Спиртзавод на Хмельниччині, який не працює 15 років, виставили на аукціон: яка стартова ціна

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства "Ганнопільський спиртовий завод". Підприємство не здійснює виробничу діяльність із 2011 року.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ФДМУ.

Торги заплановані на 16 вересня 2026 року. Стартова ціна майна становить понад 3,55млн грн.

Склад лоту

Комплекс розташований у селі Ганнопіль Шепетівського району Хмельницької області на вул. Миру, 21. До складу лоту входять:

головний корпус площею 1 250,9 м²;

цех розливу та очисного відділення — 1 392,4 м²;

солодовня — 1 171,1 м²;

склад зерна — 1 198,7 м²;

мехмайстерня — 672,9 м²;

адмінбудинок — 819,8 м²;

гаражі з кузнею — 401,7 м²;

спиртосховище — 287 м²;

млин, склади, цех дизельної та водопідготовки, електроцех та інші об'єкти.

Окремо до майнового комплексу входять об'єкти у Славуті. Серед них — зерносклад площею 493,8 м², спиртосховище — 147 м², адмінбудівля, котельня, а також під'їзна залізнична колія протяжністю 258,7 пог. м.

За даними ФДМУ, підприємство користується земельними ділянками загальною площею понад 16 гектарів.

Після приватизації новий власник зможе визначити подальше використання майнового комплексу та реалізувати власний проєкт.

"Підприємство не здійснює виробничу діяльність із 2011 року, що відкриває новому власнику можливість визначити сучасну концепцію використання комплексу та реалізувати власний інвестиційний проєкт", — зазначили у Фонді.

Нагадаємо, Фонд державного майна України продав на торгах частину адміністративного корпусу колишнього Київського мотоциклетного заводу.