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Спиртзавод в Хмельнитчине, не работающий 15 лет, выставили на аукцион: какая стартовая цена
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизацию единый имущественный комплекс государственного предприятия "Ганнопольский спиртовый завод". Предприятие не осуществляет производственную деятельность с 2011 года.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
Торги намечены на 16 сентября 2026 года. Стартовая цена имущества составляет более 3,55 млн грн.
Состав лота
Комплекс расположен в селе Ганнополь Шепетовского района Хмельницкой области по ул. Мира, 21. В состав лота входят:
- главный корпус площадью 1250,9 м²;
- цех разлива и очистного отделения – 1 392,4 м²;
- солодовня – 1 171,1 м²;
- состав зерна – 1 198,7 м²;
- мехмастерская - 672,9 м²;
- админдом - 819,8 м²;
- гаражи с кузницей - 401,7 м²;
- спиртохранилище – 287 м²;
- мельница, склады, цех дизельной и водоподготовки, электроцех и другие объекты.
Отдельно в имущественный комплекс входят объекты в Славуте. Среди них — зерносклад площадью 493,8 м², спиртохранилище — 147 м², админздание, котельная, а также подъездной железнодорожный путь протяженностью 258,7 пог. м.
По данным ФГИУ, предприятие пользуется земельными участками общей площадью более 16 гектаров.
После приватизации, новый собственник сможет определить дальнейшее использование имущественного комплекса и реализовать собственный проект.
"Предприятие не осуществляет производственную деятельность с 2011 года, что открывает новому владельцу возможность определить современную концепцию использования комплекса и реализовать собственный инвестиционный проект", - отметили в Фонде.
Напомним, Фонд государственного имущества Украины продал на торгах часть административного корпуса бывшего Киевского мотоциклетного завода.