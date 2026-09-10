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Спиртзавод в Хмельнитчине, не работающий 15 лет, выставили на аукцион: какая стартовая цена

Ганнопольский спиртовой завод
"Ганнопольский спиртовой завод" выставили на аукцион / Фонд госимущества

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизацию единый имущественный комплекс государственного предприятия "Ганнопольский спиртовый завод". Предприятие не осуществляет производственную деятельность с 2011 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Торги намечены на 16 сентября 2026 года. Стартовая цена имущества составляет более 3,55 млн грн.

Состав лота

Комплекс расположен в селе Ганнополь Шепетовского района Хмельницкой области по ул. Мира, 21. В состав лота входят:

  • главный корпус площадью 1250,9 м²;
  • цех разлива и очистного отделения – 1 392,4 м²;
  • солодовня – 1 171,1 м²;
  • состав зерна – 1 198,7 м²;
  • мехмастерская - 672,9 м²;
  • админдом - 819,8 м²;
  • гаражи с кузницей - 401,7 м²;
  • спиртохранилище – 287 м²;
  • мельница, склады, цех дизельной и водоподготовки, электроцех и другие объекты.

Отдельно в имущественный комплекс входят объекты в Славуте. Среди них — зерносклад площадью 493,8 м², спиртохранилище — 147 м², админздание, котельная, а также подъездной железнодорожный путь протяженностью 258,7 пог. м.

По данным ФГИУ, предприятие пользуется земельными участками общей площадью более 16 гектаров.

После приватизации, новый собственник сможет определить дальнейшее использование имущественного комплекса и реализовать собственный проект.

"Предприятие не осуществляет производственную деятельность с 2011 года, что открывает новому владельцу возможность определить современную концепцию использования комплекса и реализовать собственный инвестиционный проект", - отметили в Фонде.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины продал на торгах часть административного корпуса бывшего Киевского мотоциклетного завода.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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