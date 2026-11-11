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Рада повернула контроль за держдопомогою бізнесу на вимогу Євросоюзу

гроші
Рада повернула контроль за держдопомогою бізнесу на вимогу Євросоюзу / Depositphotos

У середу, 11 листопада, Верховна Рада України прийняла закон щодо відновлення контролю за державною підтримкою підприємств (законопроєкт №15437). За відповідне рішення проголосували 265 народних депутатів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Ухвалений документ повертає Антимонопольному комітету України (АМКУ) повноцінний контроль за виділенням державної допомоги бізнесу, а також відновлює обов'язковий моніторинг і регулярну звітність, які були тимчасово призупинені після початку повномасштабного російського вторгнення.

Законодавча ініціатива спрямована на повернення повної прозорості в систему державної допомоги згідно з Угодою про асоціацію з ЄС та зобов'язаннями України за програмою Ukraine Facility. 

Окрім цього, закон суттєво розширює регуляторні повноваження АМКУ та оновлює стандарти ведення Реєстру державної допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд змінив умови підтримки бізнесу після обстрілів, запровадивши кредити до 1 млрд грн і ширше страхування. Тоді українським підприємствам дозволили залучати значні суми на відновлення складів, виробництв, енергооб'єктів і захист від повторних ударів із компенсацією державою 5,5 процентного пункту кредитної ставки.

Автор:
Максим Кольц

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