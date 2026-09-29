Уряд змінив умови підтримки бізнесу після обстрілів: кредити до 1 млрд грн і ширше страхування

Українські підприємства зможуть залучати до 1 млрд грн кредиту на відновлення пошкоджених виробництв, складів, паливної та енергетичної інфраструктури, а також на їхній додатковий захист від повторних атак. Держава компенсуватиме 5,5 процентного пункту кредитної ставки.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля.

Нові умови запроваджені через зміни до урядових постанов №594 та №1541 і стосуються пільгового кредитування та страхування воєнних ризиків.

За кредитною програмою максимальна сума фінансування становить 1 млрд грн на одного позичальника з урахуванням пов'язаних осіб. Базова ставка банку не може перевищувати 18% річних, а держава компенсуватиме 5,5 процентного пункту.

Мінімальний ліміт фінансування становить 100 млн грн, а для проєктів на територіях можливих або активних бойових дій — 30 млн грн.

Гроші можна витрачати не лише на відбудову

Програму поширили на відновлення та будівництво об'єктів розподіленої генерації, паливної й складської логістики та підприємств переробної промисловості.

Кошти також можна спрямовувати на підвищення стійкості об'єктів — наприклад, будівництво підземних резервуарів або заглиблення технологічного обладнання.

Для підприємств оптової та роздрібної торгівлі передбачена можливість фінансувати поповнення оборотного капіталу для відновлення товарних запасів, втрачених через російські атаки.

За даними Мінекономіки, з початку 2026 року зафіксовано 293 атаки на об'єкти групи "Нафтогаз", а з кінця серпня було пошкоджено або знищено близько 2,1 млн із 5 млн кв. м сучасних складських площ.

Київ додали до територій підвищеного ризику

Окремо уряд розширив механізм страхування воєнних ризиків. До територій підвищеного ризику включили Київ та Київську область.

Для паливного сектору страхування тепер може охоплювати не лише будівлі та обладнання АЗС, а й резервуари, саме пальне та транспорт для його перевезення.

За словами заступника міністра економіки та довкілля України Єгора Перелигіна, ринкова вартість страхування воєнних ризиків зараз може становити 5–15% страхової суми, а для частини прифронтових територій таке покриття взагалі недоступне.

Бізнес просить збільшити компенсацію збитків

Мінекономіки також пропонує створити окремий бюджетний фонд для компенсації збитків бізнесу внаслідок воєнних ризиків.

Під час опитування учасників семінару 81% із 79 респондентів назвали чинний ліміт компенсації у 30 млн грн недостатнім. 63% підтримали збільшення покриття до $10 млн, ще 24% — до $5 млн.

Саме до $10 млн Мінекономіки пропонує підняти можливий рівень компенсації в межах майбутнього фонду. Його модель і джерела фінансування ще опрацьовуються.

Нагадаємо, у вересні уряд уже розширив страхування воєнних ризиків: Київ та область включили до територій підвищеного ризику, а максимальну компенсацію страхової премії збільшили з 3 млн до 5 млн грн на рік для одного підприємства.