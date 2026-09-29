SPA та культурний центр: палац на Львівщині відновлять і перетворять на 5-зірковий готель

Палац Жевуських-Лянцкоронських у Роздолі на Львівщині планують відреставрувати та пристосувати під 5-зірковий готель. На території понад 10 га також хочуть створити культурно-туристичний комплекс із ресторанами, SPA, івент-холом, освітніми просторами та новою туристичною інфраструктурою. Завершити роботи планують до 2032 року.

Як пише Dilo, про це інформує Zahid.net.

Ревіталізація палацу в Роздолі

У Роздолі на Львівщині презентували концепцію ревіталізації палацу Жевуських-Лянцкоронських та розвитку території навколо нього. Пам’ятку, яку у 2023 році придбала інвестиційно-промислова компанія EFI Group, планують відреставрувати та пристосувати під п’ятизірковий готель.

Концепцію представили 28 вересня. Того ж дня Міністерство культури, Львівська ОВА, місцева громада та власник палацу підписали меморандум про співпрацю.

У самому палаці планують облаштувати готель, три ресторани, бальні та презентаційні простори. Автентичні елементи будівлі мають зберегти, водночас споруду обладнають сучасними інженерними системами, зокрема тепловими насосами та сонячними панелями.

Територію площею понад 10 га хочуть перетворити на культурно-туристичний комплекс. Тут передбачені івент-хол, SPA, освітні простори, школа мистецтв, українсько-польський культурний центр, візит-центр та додаткова готельна інфраструктура.

Руїни радянського клубу навпроти палацу планують демонтувати. Водночас давні мури, які виявили під час досліджень, збережуть та інтегрують у нову будівлю Rozdil Hall. Там проводитимуть виставки, концерти, вистави та інші події, а також облаштують резиденцію для митців.

Нову забудову хочуть винести за межі історичного палацово-паркового ансамблю. Сам парк площею близько 6 га належить громаді. Дослідження показали, що на його території збереглася значна кількість вікових дерев.

За словами авторів проєкту, концепції передували архітектурні та археологічні дослідження, вивчення архівів та території комплексу. Вони, зокрема, показали, що сучасний палац стоїть на оборонних мурах замку XVI століття.

Власники планують завершити всі роботи з ревіталізації комплексу до 2032 року. Мета проєкту — поєднати збереження історичної спадщини з економічною моделлю, яка дозволить утримувати та розвивати пам’ятку.

Про палац

Палац Жевуських-Лянцкоронських, відомий також як Франкопіль, - пам’ятка архітектури XVIII–XIX століть у Роздолі на Львівщині. Палац звели близько 1740 року за часів Жевуських, а згодом його неодноразово перебудовували. Наприкінці XIX століття, за власників Лянцкоронських, будівля набула рис французького неоренесансу.

У період розквіту резиденція була одним із важливих культурних осередків регіону. Тут зберігалися значна бібліотека, колекції творів мистецтва, старовинної зброї, срібла та фарфору. Бібліотека налічувала понад 20 тис. томів.

У радянський та пострадянський періоди палац поступово занепав. У 2023 році пам’ятку придбала на аукціоні інвестиційно-промислова компанія EFI Group. Нині власники планують відреставрувати палац і пристосувати його під п’ятизірковий готель, а територію навколо перетворити на культурно-туристичний комплекс.

Нагадаємо, девелоперський проєкт комплексу апартаментів у рекреаційній частині Одеси виставили на продаж. Актив включає земельну ділянку площею 2,1 га та наявні будівлі, а потенційна площа забудови за одним зі сценаріїв становить 44 061 м².