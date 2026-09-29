Штучний інтелект змусить 11 млн людей змінити фах: які професії під загрозою

Близько 11 мільйонам американських працівників доведеться змінити професію до 2035 року через стрімкий розвиток штучного інтелекту. Найбільше скорочення та вимушена перекваліфікація загрожують офісним працівникам, касирам і складському персоналу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал Bloomberg.

За оцінками аналітиків, автоматизація торкнеться близько 7% нинішньої робочої сили країни. Це означає, що щорічна кількість людей, які змінюють фах у США (історично близько 215 тисяч), може зрости втричі протягом наступних десяти років. Перехід буде важким: шістьом із семи таких співробітників загрожує суттєва перекваліфікація та втрата доходів.

З огляду на невизначеність темпів упровадження технологій та старіння населення, автори звіту припускають, що загальна кількість людей, яким доведеться змінити спеціальність, може коливатися від 6 до 16 мільйонів.

Хто під найбільшим ризиком

Дослідження показало, що штатні працівники, яким найімовірніше доведеться шукати інший фах, зосереджені у трьох галузях:

офісна та адміністративна підтримка (зокрема оператори підтримки клієнтів);

роздрібна торгівля та продажі (касири);

транспорт і логістика (працівники складів).

Значна частина цих співробітників мають невисокі зарплати. За розрахунками McKinsey, працівникам із низьким рівнем доходів доведеться змінювати професію майже у вісім разів частіше, ніж тим, хто заробляє багато.

Автори дослідження підкреслюють, що працівники не є взаємозамінними одиницями: кількість відкритих вакансій на ринку може бути достатньою, але люди залишаться без роботи, якщо нові посади вимагатимуть інших дипломів, спеціальних навичок, переїзду або пропонуватимуть іншу систему оплати праці.

Темпи як під час пандемії та завдання для влади

За словами старшого партнера McKinsey Global Institute Тангі Катлена, швидкість таких змін на ринку можна порівняти з тим, що працівники пережили під час пандемії коронавірусу. Різниця в тому, що тоді кризовий темп тривав близько двох років, а тепер системне навантаження доведеться витримувати приблизно десять років поспіль.

Окремим ризиком експерт назвав те, що попит на працівників в одних сферах може зникати значно швидше, ніж з'являтимуться вакансії в інших галузях.

Щоб полегшити перехід для громадян, McKinsey радить урядам усіх рівнів забезпечити точні дані про ринок праці та профінансувати програми перепідготовки дорослих, оскільки класична система освіти досі орієнтується переважно на підготовку молоді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайський лідер галузі спрогнозував масовий вихід роботів на ринок замість живих працівників. Людиноподібні роботи досягнуть рівня масового ринку впродовж найближчих 2–10 років, щойно виробники вирішать проблеми, які наразі обмежують їхню практичну корисність. Справжній бум почнеться тоді, коли пристрої зможуть самостійно виконувати щонайменше 80% завдань за голосовими командами в незнайомому оточенні.