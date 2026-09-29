У супермаркетах АТБ виникли проблеми з поставками окремих товарів: що зникло з полиць

В АТБ виникли перебої з поставками окремих товарів, у магазинах скоротився вибір шампунів, дезодорантів, дитячих підгузків та іншої побутової продукції, а гречку, за словами працівника мережі, не завозили близько півтора тижня.

Як пише Dilo, про це розповів працівник мережі в коментарі Telegraf.

За його словами, товари продовжують надходити до магазинів, однак асортимент окремих категорій суттєво звузився.

Яких товарів стало менше в АТБ

Працівник мережі АТБ розповів, що найбільш помітні проблеми зараз спостерігаються у категорії побутової хімії та засобів особистої гігієни. Постачання повністю не припинилися, однак на полицях магазинів став менший вибір товарів.

При цьому туалетний папір продовжує надходити у значних обсягах. Водночас вибір шампунів, дезодорантів та інших засобів скоротився. В окремих торгових точках з полиць магазинів зникли дитячі підгузки.

"Мало возять, багато позицій випадає з хімії. Її возять загалом, але не в тій кількості. Наприклад, якщо привозять – багато туалетного паперу. А раніше було багато різновидів: там шампуні, дезодоранти тощо. Зараз цього поменшало. Десь памперси зникають, десь ще щось. Погані постачання з хімією, погані", – розповів співрозмовник видання.

Таким чином, наразі йдеться не про повну відсутність побутової хімії або засобів гігієни, а передусім про скорочення асортименту та нерівномірність поставок. Наявність конкретного товару може відрізнятися залежно від магазину.

Не завозять гречку

Також працівник АТБ повідомив, що в магазинах мережі виникла гостра нестача гречки. За його словами, на момент розмови поставок цієї крупи не було приблизно півтора тижня. При цьому ситуація з іншими базовими продуктами була значно кращою, інші крупи, борошно та соняшникову олію продовжували постачати.

Співрозмовник видання зауважив, що причина нестачі гречки полягає саме у відсутності нових поставок, а не у різкому збільшенні попиту з боку покупців.

Інша ситуація склалася із цукром. Він також може періодично зникати з полиць окремих магазинів, але поставки товару відбуваються регулярно, водночас продукцію просто досить швидко розкуповують.

Зауважимо, проблеми з окремими товарами відбуваються на тлі російських ударів по логістичній інфраструктурі, зокрема 28 вересня на Київщині були знищені склади мережі АТБ із сотнями тисяч товарів.

Через атаки Росії на продовольчі склади мережа супермаркетів АТБ наприкінці серпня ввела тимчасові обмеження на продаж соціальних груп товарів — не більше 6 одиниць в одні руки.