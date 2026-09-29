Румунія переживає найгіршу енергетичну кризу в історії: єдина в країні АЕС залишається закритою

Румунія переживає найгіршу енергетичну кризу в історії на тлі закриття єдиної АЕС у країні та рекордного обміління Дунаю. Через маловоддя виникли проблеми також із судноплавством і перевезенням зерна.

Як пише Dilo, про це повідомляє Digi24.

Дефіцит енергії

У вересні показники на річці майже втричі нижчі за середні та продовжують знижуватися. 20 вересня рівень води в Дунаї біля АЕС в Чернаводі впав до 255 сантиметрів. Це найнижчий показник за всю історію сучасних вимірювань.

Через непрацюючу АЕС країна змушена імпортувати додаткові обсяги електроенергії в години пік. Водночас днопоглиблювальні роботи, розпочаті в серпні для забезпечення охолодження реакторів, зупинили.

"Працівники на днопоглиблювальному обладнанні в румунських водах пішли відпочивати. Немає запасного персоналу, і їм не платять за роботу у вихідні", – зазначив представник уряду.

Проблеми із зерном

Низький рівень води вплинув і на перевезення зерна. Частину вантажів фермери тепер змушені доправляти сухопутним транспортом до Констанци або Тулчі.

"Особливо в цьому районі причали, з яких завантажували зернові судна в Калафаті, Бешеті, фактично не працюють, вони заблоковані", – сказав мер портового міста Калафат Міхай Котя.

за оцінками фахівців, потік води у Дунаї знизиться до 1300 м³/с (кубічних метрів на секунду), оскільки дощів в регіоні не очікується.

Нагадаємо, на початку серпня через рекордну посуху та зниження рівня Дунаю АЕС "Чернавода" опинилася під загрозою зупинки. Щоб змінити річище та спрямувати воду до станції, військові застосували вибухівку та підірвали скелю Пиржоая.