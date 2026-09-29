Кривий Ріг уріже бюджет через зупинку металургійних підприємств

Кривий Ріг цього року скоротить частину бюджетних видатків через падіння податкових надходжень від гірничо-металургійних підприємств. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, низка найбільших підприємств міста зупинена, а інші працюють максимум на чверть довоєнних обсягів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Олександра Вілкула.

За його словами, наразі не працюють "АрселорМіттал Кривий Ріг", Інгулецький і Південний гірничо-збагачувальні комбінати та Криворізький залізорудний комбінат.

"Інші великі підприємства працюють максимум на чверть довоєнного виробництва. Відповідно підприємства та підрядні організації, які забезпечують їхню роботу, також не працюють", — заявив Вілкул.

Він пов'язує проблеми промисловості з російськими ударами та обмеженнями морської логістики, які ускладнюють експорт продукції.

Місто зупинить частину проєктів

Через скорочення податкових надходжень Кривий Ріг планує переглянути бюджет уже цього року та відмовитися від частини запланованих проєктів.

Водночас, за словами Вілкула, фінансування критичних для міста напрямів — шкіл, дитсадків, лікарень, водо- та теплопостачання — мають зберегти.

Ще складнішою міська влада очікує бюджетну ситуацію у 2027 році.

Вілкул також повідомив, що комунальні підприємства готові працевлаштовувати людей, які втратили роботу через зупинку промислових виробництв. Лише у водоканалі та тепломережі, за його словами, відкрито близько 1 тис. вакансій.

Нагадаємо, "АрселорМіттал Кривий Ріг" після серії ракетних ударів заявив, що не може безпечно відновити виробництво. Компанія планує зберігати інфраструктуру підприємства до появи можливості відновити роботу.