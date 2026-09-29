Кривой Рог урежет бюджет из-за остановки металлургических предприятий

Кривой Рог в этом году сократит часть бюджетных расходов из-за падения налоговых поступлений от горно-металлургических предприятий. По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, ряд крупнейших предприятий города остановлен, а другие работают максимум на четверть довоенных объемов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Александра Вилкула.

По его словам, в настоящее время не работают "АрселорМиттал Кривой Рог", Ингулецкий и Южный горно-обогатительные комбинаты и Криворожский железорудный комбинат.

"Другие крупные предприятия работают максимум на четверть довоенного производства. Соответственно предприятия и подрядные организации, обеспечивающие их работу, тоже не работают", - заявил Вилкул.

Он увязывает проблемы промышленности с российскими ударами и ограничениями морской логистики, которые затрудняют экспорт продукции.

Город остановит часть проектов

Из-за сокращения налоговых поступлений Кривой Рог планирует пересмотреть бюджет уже в этом году и отказаться от части запланированных проектов.

В то же время, по словам Вилкула, финансирование критических для города направлений — школ, детсадов, больниц, водо- и теплоснабжения должны сохранить.

Еще сложнее городские власти ожидают бюджетную ситуацию в 2027 году.

Вилкул также сообщил, что коммунальные предприятия готовы трудоустраивать людей, потерявших работу из-за остановки промышленных производств. Только в водоканале и теплосети, по его словам, открыто около 1 тыс. вакансий.

Напомним, "АрселорМиттал Кривой Рог" после серии ракетных ударов заявил, что не может безопасно возобновить производство. Компания планирует сохранять инфраструктуру предприятия до появления возможности возобновить работу.