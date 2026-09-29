Канада предоставит более $860 тыс. для поддержки украинских детей, возвращенных из России

Канада выделит $863 тысяч в поддержку общественных организаций в Украине, которые помогают детям и семьям после возвращения из российского плена или незаконного содержания.

Как пишет Dilo, об этом заявила министерша иностранных дел Канады Анита Ананд.

Канада объявила о новом финансировании

Канада также использовала технологии искусственного интеллекта для отслеживания местонахождение украинских детей и военнопленных.

По данным украинских чиновников, Россия незаконно вывезла или содержит около 20 тысяч украинских детей. На данный момент 2573 ребенка удалось вернуть в Украину.

В 2024 году правительство Канады совместно с Украиной положило начало международной коалиции стран, целью которой является поиск и возвращение украинских детей, незаконно перемещенных Россией после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Во время конференции в Торонто украинские дети и бывший военнопленный рассказали об опыте пребывания в российском плену.

Напомним, государственные финансы столкнулись с трудностями из-за задержки международной помощи, которую Украина не получила вовремя из-за невыполнения части обязательств перед партнерами. В этой связи правительство вводит жесткие антикризисные меры.