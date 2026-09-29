Канада надасть понад $860 тис. для підтримки українських дітей, повернених із Росії

Канада виділить $863 тисячі на підтримку громадських організацій в Україні, які допомагають дітям і родинам після повернення з російського полону чи незаконного утримання.

Як пише Dilo, про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.

Канада оголосила про нове фінансування

Канада також використовувала технології штучного інтелекту для відстеження місцезнаходження українських дітей та військовополонених.

За даними українських посадовців, Росія незаконно вивезла або утримує близько 20 тисяч українських дітей. Станом на зараз 2573 дитини вдалося повернути в Україну.

У 2024 році уряд Канади спільно з Україною започаткував міжнародну коаліцію країн, метою якої є пошук і повернення українських дітей, незаконно переміщених Росією після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Під час конференції в Торонто українські діти та колишній військовополонений також розповіли про досвід перебування в російському полоні.

Нагадаємо, державні фінанси зіткнулися з труднощами через затримку міжнародної допомоги, яку Україна не отримала вчасно через невиконання частини зобов’язань перед партнерами. У зв'язку з цим уряд запроваджує жорсткі антикризові заходи.