Продажі Toyota падають сьомий місяць поспіль через обвал попиту в Китаї

Світові продажі автомобілів японської корпорації Toyota Motor Corp. знову скоротилися минулого місяця. Показник демонструє безперервне падіння вже сьомий місяць поспіль через затяжний спад на ринку Китаю, де традиційні автоконцерни програють конкуренцію місцевим виробникам електромобілів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

У серпні продажі брендів Toyota та Lexus на найбільшому авторинку світу в Китаї обвалилися на 23% через слабкий попит на бензинові та гібридні машини. Це потягнуло вниз загальні світові поставки групи компаній, які впали на 7,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Чому автовиробники втрачають китайський ринок

Toyota та інші традиційні виробники стикаються зі скороченням попиту в Китаї, де покупці уникають дорогих придбань через затяжну кризу у сфері нерухомості. Крім того, компанії зазнають тиску через нерівномірний попит на електромобілі та стрибок цін на нафту через бойові дії на Близькому Сході.

Конкуренти компанії в Китаї постраждали ще сильніше. Зокрема, світові продажі Honda Motor Co. у серпні впали на 9,2% через 50% обвал поставок на китайському ринку. Своєю чергою поставки Nissan Motor Co. у країні скоротилися одразу на 52%, що призвело до падіння глобальних продажів бренду на 17,5%.

Ситуація в інших регіонах світу

На інших ключових ринках результати Toyota та Lexus виявилися різними:

у Європі продажі зросли на 2,6%;

у Японії зафіксували зростання на 9,1% завдяки попиту на нові моделі, особливо гібриди;

у США продажі скоротилися на 4,4%;

на Близькому Сході поставки впали більш ніж на третину.

Раніше цього року в компанії зазначали, що за підсумками 2026 року глобальні продажі гібридів мають уперше перевищити 5 млн одиниць. Гібридні двигуни залишаються сильним козирем японців у США, де високі мита практично закрили вхід на ринок для BYD Co. та інших китайських марок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світові продажі японського автовиробника Toyota Motor Corp. у липні 2026 року скоротилися на 5,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 912 683 автомобілів. Показник демонструє безперервне падіння вже шостий місяць поспіль.