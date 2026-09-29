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Дата публікації

НБУ змінив ліцензію "Тормес-Капітал": які послуги доступні компанії

Небанківській фінустанові змінено ліцензію
Небанківській фінустанові змінено ліцензію / НБУ

Національний банк погодив "Тормес-Капітал" зміну ліцензії, після якої компанія більше не матиме права надавати фінансовий лізинг. Водночас вона зберігає право на кредитування та факторинг.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Зміну обсягу ліцензії погодили на підставі заяви самої фінансової компанії.

Після виключення фінансового лізингу "Тормес-Капітал" зможе надавати дві фінансові послуги: кошти та банківські метали у кредит, а також факторинг.

Рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 24 вересня 2026 року.

За інформацією Опендатабот, "Тормес-Капітал" працює з 2017 року та зареєстрована у Дніпрі. Статутний капітал компанії становить 20 млн грн, її власником є Андрій Борисенко. За підсумками 2025 року фінкомпанія отримала 1,25 млн грн доходу та 485 тис. грн чистого прибутку, а її активи становили 21,1 млн грн.

Нагадаємо, у вересні НБУ вже скоротив перелік послуг фінкомпанії: "Палладіум Фінанс" за власною заявою відмовилася від факторингу та залишила лише кредитування. Тоді ж "Інтер Вей Капітал" повністю відмовилася від ліцензії фінансової компанії.

Автор:
Тетяна Гойденко

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