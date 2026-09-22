НБУ застосував заходи впливу до чотирьох фінансових компаній: двом із них обмежили операції

Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох небанківських фінансових компаній за результатами безвиїзного нагляду. Рішення 21 вересня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу регулятора.

Під заходи впливу потрапили компанії ТОВ "ФК СВ Кепітал", ТОВ "УФК", ТОВ "ФК Фінрайт" та ТОВ "ФК Фактор Плюс".

Які обмеження запровадив регулятор

Залежно від виявлених порушень НБУ застосував до установ різні види реагування:

Зупинення операцій: компаніям "ФК СВ Кепітал" та "УФК" до 21 вересня 2027 року заборонили надавати кошти іншим особам на умовах договорів поворотної фінансової допомоги. Регулятор встановив, що вони здійснювали ризикову діяльність без економічної доцільності, що створює загрозу інтересам клієнтів і кредиторів;

Письмове застереження: "ФК Фінрайт" отримала застереження за недоліки в системах корпоративного управління та внутрішнього контролю; компанія зобов'язана усунути порушення до 13 жовтня 2026 року;

Вимога про усунення порушень: "ФК Фактор Плюс" зобов'язали до 13 жовтня 2026 року привести діяльність у відповідність до законодавства через невідповідність звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік вимогам положення про авторизацію надавачів фінпослуг.

Нагадаємо, раніше НБУ зобов'язав три фінансові компанії усунути недоліки. Національний банк України застосував письмові застереження до трьох фінансових установ, які мають виправити виявлені недоліки до 6 жовтня 2026 року.