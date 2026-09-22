НБУ применил меры влияния к четырем финансовым компаниям: двум из них ограничили операции

Национальный банк Украины применил меры влияния к четырем небанковским финансовым компаниям по результатам безвыездного надзора. Решение 21 сентября 2026 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Под мера воздействия попали компании ООО "ФК СВ Кепитал", ООО "УФК", ООО "ФК Финрайт" и ООО "ФК Фактор Плюс".

Какие ограничения ввел регулятор

В зависимости от выявленных нарушений НБУ применил к учреждениям разные виды реагирования:

Остановка сделок: компаниям "ФК СВ Кепитал" и "УФК" до 21 сентября 2027 года запретили предоставлять средства другим лицам на условиях договоров возвратной финансовой помощи. Регулятор установил, что они осуществляли рисковую деятельность без экономической целесообразности, что создает опасность интересам клиентов и кредиторов;

Письменная оговорка: "ФК Финрайт" получила оговорку за недостатки в системах корпоративного управления и внутреннего контроля; компания обязана устранить нарушения до 13 октября 2026;

Требование об устранении нарушений: "ФК Фактор Плюс" обязали до 13 октября 2026 года привести деятельность в соответствие с законодательством из-за несоответствия отчета о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2025 год требованиям положения об авторизации предоставлятелей финуслуг.

Напомним, ранее НБУ обязал три финансовые компании устранить недостатки. Национальный банк Украины применил письменные оговорки к трем финансовым учреждениям, которые должны исправить выявленные недостатки до 6 октября 2026 года.