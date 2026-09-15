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НБУ обязал три финансовые компании устранить недостатки: что известно

НБУ
Три финансовых компании должны исправить недостатки после решения НБУ / Depositphotos

Национальный банк Украины применил письменные оговорки к трем финансовым компаниям. Учреждения должны устранить выявленные недостатки в своей деятельности до 6 октября 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Три финансовые компании получили оговорку

Национальный банк Украины применил письменные оговорки к трем финансовым компаниям из-за выявленных недостатков в их деятельности. Речь идет о ООО "ФК "Юрспецфинанс", ООО "ФК "Элит Финанс" и ООО "ФК "Ирбис".

Решение было принято в соответствии с требованиями Положения о требованиях к системе корпоративного управления и системой внутреннего контроля финансовой компании, утвержденной постановлением правления НБУ от 27 декабря 2024 года №185 с изменениями.

Указанные финансовые учреждения должны устранить выявленные недостатки до 6 октября 2026 года.

Решение о применении мер влияния Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 сентября.

Напомним, количество участников рынка небанковских финансовых услуг в августе 2026 года уменьшилось на 10 компаний – до 717 учреждений. В то же время банковский сектор сохранил стабильность: количество финучреждений с банковской лицензией осталось неизменным – 59.

Автор:
Ольга Опенько

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