Скорочення фінринку: за серпень в Україні закрилися 10 небанківських установ

Кількість учасників ринку небанківських фінансових послуг у серпні 2026 року зменшилася на 10 компаній — до 717 установ. Водночас банківський сектор зберіг стабільність: кількість фінустанов із банківською ліцензією залишилася незмінною — 59.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Національного банку України.

Упродовж місяця Нацбанк за ініціативою самих заявників анулював ліцензії одному non-life страховику, двом фінансовим компаніям та трьом кредитним спілкам, а трьом фінкомпаніям ліцензії скасували примусово.

Загалом із державних реєстрів виключили п'ять фінансових компаній примусово, а також добровільно — три кредитні спілки, одного страховика non-life та одного страхового брокера. Ще двом фінкомпаніям обсяг ліцензій розширили, а чотирьом — звузили.

Скільки установ залишилося на ринку на 1 вересня

Станом на 1 вересня на небанківському ринку продовжують працювати 378 фінансових компаній, 43 non-life страховики, 10 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, 96 ломбардів, 76 кредитних спілок, один лізингодавець, 40 страхових брокерів та 72 колекторські компанії. Кількість банківських груп скоротилася на одну (до 14), тоді як небанківських фінансових груп залишилося 40.

У платіжному секторі продовжують діяти 13 платіжних систем, створених резидентами (зокрема дві державні), та 10 міжнародних систем. Послуги надають 15 платіжних установ, 11 уповноважених фінустанов, один банк — емітент електронних грошей та один поштовий оператор, а кількість комерційних агентів на цьому ринку зросла з 98 до 101. Загалом за серпень регулятор опрацював 169 запитів щодо реєстраційних і ліцензійних дій.

Нагадаємо, раніше НБУ виключив з ринку 11 небанківських фінансових установ за місяць. У липні 2026 року кількість учасників ринку небанківських фінансових послуг скоротилася до 727 компаній, тоді як кількість працюючих банків залишалася незмінною — 59 установ.