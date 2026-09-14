Сокращение финрынка: за август в Украине закрылись 10 небанковских учреждений

Количество участников рынка небанковских финансовых услуг в августе 2026 года уменьшилось на 10 компаний — до 717 учреждений. В то же время, банковский сектор сохранил стабильность: количество финучреждений с банковской лицензией осталось неизменным — 59.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Национального банка.

В течение месяца Нацбанк по инициативе самих заявителей аннулировал лицензии одному non-life страховщику, двум финансовым компаниям и трем кредитным союзам, а трем финкомпаниям лицензии отменили принудительно.

Из государственных реестров исключили пять финансовых компаний принудительно, а также добровольно — три кредитных союза, одного страховщика non-life и одного страхового брокера. Еще двум финкомпаниям объем лицензий расширили, а четырем сузили.

Сколько учреждений осталось на рынке на 1 сентября

По состоянию на 1 сентября на небанковском рынке продолжают работать 378 финансовых компаний, 43 non-life страховщика, 10 life-страховщиков, один страховщик со специальным статусом, 96 ломбардов, 76 кредитных союзов, один лизингодатель, 40 страховых брокеров и 72 коллекторских компании. Количество банковских групп сократилось на одну (до 14), в то время как небанковских финансовых групп осталось 40.

В платежном секторе продолжают действовать 13 платежных систем, созданных резидентами (в том числе две государственных), и 10 международных систем. Услуги предоставляют 15 платежных учреждений, 11 уполномоченных финучреждений, один банк — эмитент электронных денег и один почтовый оператор, а количество коммерческих агентов на этом рынке выросло с 98 до 101. Всего за август регулятор обработал 169 запросов по регистрационным и лицензионным действиям.

Напомним, ранее НБУ исключил из рынка 11 небанковских финансовых учреждений в месяц. В июле 2026 года количество участников рынка небанковских финансовых услуг сократилось до 727 компаний, в то время как количество работающих банков оставалось неизменным — 59 учреждений.