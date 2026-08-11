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НБУ виключив з ринку 11 небанківських фінансових установ за місяць: які причини
У липні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на 11 установ і становить 727 компаній. Водночас кількість працюючих банків залишилася без змін — 59 установ.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.
Динаміка виключення учасників з реєстрів
У липні Нацбанк за власною ініціативою заявників анулював усі ліцензії одному страховику non-life та виключив його з реєстру.
Примусово було анульовано всі ліцензії та виключено з реєстрів наступних учасників:
- 6 фінансових компаній;
- 2 страховиків non-life;
- 2 страхових брокерів.
Також регулятор відмовив у видачі ліцензії одній кредитній спілці, розширив обсяг ліцензії одному страховику non-life та звузив ліцензії двом фінансовим компаніям.
Структура ринку
Станом на 01 серпня 2026 року кількість банків із ліцензією становить 59. Кількість небанківських об'єктів розподілилася так:
- 383 фінансові компанії;
- 44 страховики non-life;
- 10 life-страховиків;
- 1 страховик зі спеціальним статусом;
- 96 ломбардів;
- 79 кредитних спілок;
- 1 лізингодавець;
- 41 страховий брокер;
- 72 колекторські компанії.
Кількість банківських груп не змінилася і становить 15. Кількість небанківських фінансових груп зросла на одну — до 40.
Платіжний ринок та регуляторні запити
На платіжному ринку діють 13 платіжних систем від резидентів (зокрема 2 державні) та 10 міжнародних платіжних систем. Серед надавачів послуг працюють:
- 15 платіжних установ;
- 11 фінансових установ із правом надання платіжних послуг;
- 1 банк – емітент електронних грошей;
- 1 оператор поштового зв’язку.
Інші суб'єкти платіжного ринку включають: 98 комерційних агентів, 31 технологічний оператор та 6 надавачів нефінансових платіжних послуг.
Упродовж місяця до НБУ надійшло 210 запитів щодо реєстраційних та ліцензійних дій, із яких:
- 95 — від фінансових компаній і лізингодавців;
- 45 — від кредитних спілок і ломбардів;
- 43 — від банків;
- 27 — від страховиків.
Нагадаємо, у червні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на шість установ і станом на 1 липня становила 738.