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НБУ виключив з ринку 11 небанківських фінансових установ за місяць: які причини

НБУ
НБУ анулював ліцензії 11 небанківських фінустанов / Depositphotos

У липні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на 11 установ і становить 727 компаній. Водночас кількість працюючих банків залишилася без змін — 59 установ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Динаміка виключення учасників з реєстрів

У липні Нацбанк за власною ініціативою заявників анулював усі ліцензії одному страховику non-life та виключив його з реєстру.

Примусово було анульовано всі ліцензії та виключено з реєстрів наступних учасників:

  • 6 фінансових компаній; 
  • 2 страховиків non-life; 
  • 2 страхових брокерів.

Також регулятор відмовив у видачі ліцензії одній кредитній спілці, розширив обсяг ліцензії одному страховику non-life та звузив ліцензії двом фінансовим компаніям.

Структура ринку

Станом на 01 серпня 2026 року кількість банків із ліцензією становить 59. Кількість небанківських об'єктів розподілилася так:

  • 383 фінансові компанії; 
  • 44 страховики non-life; 
  • 10 life-страховиків; 
  • 1 страховик зі спеціальним статусом; 
  • 96 ломбардів; 
  • 79 кредитних спілок; 
  • 1 лізингодавець; 
  • 41 страховий брокер; 
  • 72 колекторські компанії.
Фото 2 — НБУ виключив з ринку 11 небанківських фінансових установ за місяць: які причини

Кількість банківських груп не змінилася і становить 15. Кількість небанківських фінансових груп зросла на одну — до 40.

Платіжний ринок та регуляторні запити

На платіжному ринку діють 13 платіжних систем від резидентів (зокрема 2 державні) та 10 міжнародних платіжних систем. Серед надавачів послуг працюють:

  • 15 платіжних установ; 
  • 11 фінансових установ із правом надання платіжних послуг; 
  • 1 банк – емітент електронних грошей; 
  • 1 оператор поштового зв’язку.

Інші суб'єкти платіжного ринку включають: 98 комерційних агентів, 31 технологічний оператор та 6 надавачів нефінансових платіжних послуг.

Упродовж місяця до НБУ надійшло 210 запитів щодо реєстраційних та ліцензійних дій, із яких:

  • 95 — від фінансових компаній і лізингодавців; 
  • 45 — від кредитних спілок і ломбардів; 
  • 43 — від банків; 
  • 27 — від страховиків.

Нагадаємо, у червні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на шість установ і станом на 1 липня становила 738.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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