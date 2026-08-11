НБУ виключив з ринку 11 небанківських фінансових установ за місяць: які причини

У липні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на 11 установ і становить 727 компаній. Водночас кількість працюючих банків залишилася без змін — 59 установ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Динаміка виключення учасників з реєстрів

У липні Нацбанк за власною ініціативою заявників анулював усі ліцензії одному страховику non-life та виключив його з реєстру.

Примусово було анульовано всі ліцензії та виключено з реєстрів наступних учасників:

6 фінансових компаній;

2 страховиків non-life;

2 страхових брокерів.

Також регулятор відмовив у видачі ліцензії одній кредитній спілці, розширив обсяг ліцензії одному страховику non-life та звузив ліцензії двом фінансовим компаніям.

Структура ринку

Станом на 01 серпня 2026 року кількість банків із ліцензією становить 59. Кількість небанківських об'єктів розподілилася так:

383 фінансові компанії;

44 страховики non-life;

10 life-страховиків;

1 страховик зі спеціальним статусом;

96 ломбардів;

79 кредитних спілок;

1 лізингодавець;

41 страховий брокер;

72 колекторські компанії.

Кількість банківських груп не змінилася і становить 15. Кількість небанківських фінансових груп зросла на одну — до 40.

Платіжний ринок та регуляторні запити

На платіжному ринку діють 13 платіжних систем від резидентів (зокрема 2 державні) та 10 міжнародних платіжних систем. Серед надавачів послуг працюють:

15 платіжних установ;

11 фінансових установ із правом надання платіжних послуг;

1 банк – емітент електронних грошей;

1 оператор поштового зв’язку.

Інші суб'єкти платіжного ринку включають: 98 комерційних агентів, 31 технологічний оператор та 6 надавачів нефінансових платіжних послуг.

Упродовж місяця до НБУ надійшло 210 запитів щодо реєстраційних та ліцензійних дій, із яких:

95 — від фінансових компаній і лізингодавців;

45 — від кредитних спілок і ломбардів;

43 — від банків;

27 — від страховиків.

Нагадаємо, у червні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України скоротилася на шість установ і станом на 1 липня становила 738.