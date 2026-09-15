Бензин, дизель, газ или электричество: сколько теперь стоят 100 км на авто

Стоимость 100 км на дизельном авто за месяц выросла на 39 грн — до 528 грн. Бензиновый автомобиль обходится еще дороже — 595 грн, тогда как домашняя зарядка электромобиля стоит от 38 грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Институт исследований авторынка (ИИА).

ИИА обновил расчет стоимости 100 км пробега для Volkswagen Golf VII FL с разными силовыми установками. В расчете учитывают только расходы на топливо или электроэнергию.

Расходы на топливо по типу топлива

По данным аналитиков, самым дешевым вариантом остается электромобиль с домашней зарядкой. 100 км по ночному тарифу стоят 38 грн, по дневному – 76 грн. На публичных зарядных станциях расходы выше: 333 грн. для AC-станций и 403 грн. для DC-станций.

Среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания меньше стоит поездка на авто с ГБО — 491 грн за 100 км. За месяц показатель вырос на 18 грн. Экономия по сравнению с бензиновым авто составляет 18%.

Стоимость 100 км на дизельном Golf выросла на 39 грн и достигла 528 грн. Это самый большой рост среди рассматриваемых вариантов. При этом дизель на АЗС в некоторых сетях стоит около 94 грн/л, а в одной из сетей — 100 грн/л.

Бензиновый автомобиль остается самым дорогим в этом расчете. Стоимость 100 км выросла на 28 грн - до 595 грн.

Стоимость пробега 100 км в сентябре 2026 года.

Стоимость зарядки на публичных станциях за месяц не изменилась. Некоторые операторы снижали тарифы на некоторых локациях на 50 копеек или 1 грн.

Что не учитывает расчет

В итоговые суммы не входят:

амортизация и утрата стоимости автомобиля;

техническое обслуживание;

страхование и налоги;

потери электроэнергии при зарядке и расходе на поддержание температуры батареи;

износ шин, тормозных колодок и других деталей.

Расчет показывает только прямые затраты на энергоноситель по принципу "от бака или батареи до колес".

Напомним, в июле больше всего возросла стоимость эксплуатации дизельного автомобиля: 100 км пробега подорожали за месяц на 66 грн - до 489 грн. Самым дорогим вариантом был бензиновый автомобиль — 567 грн за 100 км.