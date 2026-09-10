Новый скачок на АЗС: какие сети больше всего подняли цены на бензин и дизель

Ряд премиальных сетей АЗС обновил максимальную стоимость горючего. 9-10 сентября средняя цена на бензин А-95 выросла на 59 коп./л, до 83,33 грн/л, на дизтопливо на 54 коп./л, до 93,76 грн/л, LPG остался без изменений – 43,44 грн/л.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Какие цены на заправках

На отдельных АЗС дизтопливо уже стоит около 98 грн/л. После роста стоимости на 1–2 грн/л самые высокие цены на дизель установили GrandPetrol и WOG – 97,99 грн/л и 97,90 грн/л соответственно.

Удорожание бензина на WOG на 1 грн/л – до 87,90 грн/л – вывело сеть в лидеры по самой высокой стоимости этого горючего. В подобной ценовой категории за дизельным топливом находится и SOCAR, не изменявший ценники в течение трех дней.

Изменения произошли и у других операторов:

в сети "Укрнафта" цены выросли на 1 грн/л: бензин стоит 81,90 грн/л, а дизельное топливо - 91,90 грн/л;

в сети "БРСМ-Нефть" дизель поднялся до 89,99-90,99 грн/л, а бензин избирательно подорожал на 1 грн/л - до 75,99-80,99 грн/л;

самую низкую цену на дизельное топливо удерживает "Авантаж 7" - 89,95 грн/л;

на 1 грн/л ценники подняли BVS , VostokGaz , "Катрал", RLS и точечно AMIC ;

сеть UPG повысила стоимость дизеля на 1 грн/л (до 92,90 грн/л) только в Тернопольской и Харьковской областях.

Разница между сетями и прогноз

С 7 по 10 сентября разница между ценами в премиальных сетях и дискаунтерах выросла более чем на 90 копеек: до 6,99 грн/л на бензине и 7,37 грн/л на дизеле. Разница на сжиженном газе составляет 3,55 грн/л.

Разница между оптовыми и розничными ценами на бензин и газ уменьшилась на 50 и 10 копеек – до 5,17 грн/л и 5,41 грн/л. На дизельном топливе этот показатель вырос на 26 копеек и составляет 2,49 грн/л.

Как отмечают аналитики, учитывая низкую маржинальность дизеля, его стоимость будет продолжать расти, а повторение августовского рекорда в 98,99 грн/л будет зависеть от внешнего рынка.

Напомним, 9 сентября в Украине снова выросли розничные цены на бензин и дизель. Бензин в среднем подорожал на 35 коп./л, достигнув отметки 82,74 грн/л, а дизельное топливо – на 39 коп./л до 93,22 грн/л.