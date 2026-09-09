Цены на топливо в Украине снова пошли вверх: сколько стоит бензин и дизель на АЗС

9 сентября в Украине снова выросли розничные цены на бензин и дизельное топливо. Бензин в среднем подорожал на 35 коп./л, достигнув отметки 82,74 грн/л, а дизельное топливо – на 39 коп./л до 93,22 грн/л.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Как изменили ценники сети АЗС

После изменений у конкурентов сеть ОККО подняла стоимость "светлых" нефтепродуктов на 1 грн/л – до 86,90 грн/л за бензин и 96,90 грн/л за дизель. Аналогичное повышение произошло на большинстве АЗС UPG.

В Днепропетровской области дизтопливо в сети UPG выросло в цене на 2 грн/л, достигнув 93,90 грн/л (в целом по сети цена составляет 91,90-93,90 грн/л). Отрыв от "Укрнафты" в этом сегменте составил 1-3 грн/л, что нетипично для последних месяцев.

На 1 грн/л выросли цены в BVS, Marshal, ZOG, "Фактор" и Neftek. Сети VostokGaz и "Рур групп" подняли цены только на бензин, а "Олас" прибавила 2 грн/л к марке А-95 (81,80 грн/л). Сеть "Автотранс" повысила стоимость дизтоплива на 2 грн/л (до 94,90 грн/л).

Самый низкий средний ценник на дизтопливо зафиксирован в "БРСМ-Нефти" и "Авантаж 7" - по 89,85 грн/л. В то же время, сеть KLO снизила стоимость светлых нефтепродуктов на 1 грн/л, а автогаза — на 50 коп./л.

Прогноз по дальнейшей динамике

По состоянию на 8 сентября спрэд между группой и розницей сузился до 5,27 грн/л на бензине и до 1,18 грн/л на дизтопливо. Аналитики отмечают, что такая разница между оптовыми и розничными закупками свидетельствует о дальнейшем росте цен на колонках.

Напомним, в августе Украина сократила импорт бензина на 7%, до 152 тыс. т. Больше всего топлива поступило из Литвы и Польши, а поставки из Румынии и Греции уменьшились.