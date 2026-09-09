Ціни на пальне в Україні знову пішли вгору: скільки коштує бензин і дизель на АЗС

9 вересня в Україні знову зросли роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне. Бензин у середньому здорожчав на 35 коп./л, досягши позначки 82,74 грн/л, а дизельне пальне — на 39 коп./л до 93,22 грн/л.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Як змінили цінники мережі АЗС

Після змін у конкурентів мережа ОККО підняла вартість "світлих" нафтопродуктів на 1 грн/л — до 86,90 грн/л за бензин і 96,90 грн/л за дизель. Аналогічне підвищення відбулося на більшості АЗС UPG.

У Дніпропетровській області дизпальне в мережі UPG зросло в ціні на 2 грн/л, досягши 93,90 грн/л (загалом по мережі ціна становить 91,90-93,90 грн/л). Відрив від "Укрнафти" в цьому сегменті склав 1-3 грн/л, що нетипово для останніх місяців.

На 1 грн/л зросли ціни у BVS, Marshal, ZOG, "Фактор" та Neftek. Мережі VostokGaz та "Рур груп" підняли ціни лише на бензин, а "Олас" додала 2 грн/л до марки А-95 (81,80 грн/л). Мережа "Автотранс" підвищила вартість дизпального на 2 грн/л (до 94,90 грн/л).

Найнижчий середній цінник на дизпальне зафіксовано у "БРСМ-Нафти" та "Авантаж 7" — по 89,85 грн/л. Водночас мережа KLO знизила вартість світлих нафтопродуктів на 1 грн/л, а автогазу — на 50 коп./л.

Прогноз щодо подальшої динаміки

Станом на 8 вересня спред між гуртом і роздробом звузився до 5,27 грн/л на бензині та до 1,18 грн/л на дизпальному. Аналітики зазначають, що така різниця між гуртовими й роздрібними закупівлями свідчить про подальше зростання цін на колонках.

Нагадаємо, у серпні Україна скоротила імпорт бензину на 7%, до 152 тис. т. Найбільше пального надійшли з Литви та Польщі, а поставки з Румунії та Греції зменшилися.