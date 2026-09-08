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Україна скоротила імпорт бензину: з яких країн надійшло найбільше пального у серпні

Бензовози
Україна скоротила імпорт бензину / Depositphotos

Україна скоротила серпневий імпорт бензину на 7%, до 152 тис. т. Найбільше пального надійшли з Литви та Польщі, а поставки з Румунії та Греції зменшилися.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Водночас за січень–серпень країна ввезла 1,12 млн т — на 16% більше, ніж за цей період торік. 

Звідки везуть бензин

За даними Консалтингової групи "А-95", найбільше пального у серпні надійшло з Литви — 51,8 тис. т, або 34% імпорту. Польща поставила 40,1 тис. т, або 26%. Разом на ці дві країни припало 60% імпорту проти 55% роком раніше. Група Orlen, яка має нафтопереробні заводи в Литві та Польщі, забезпечила 78,8 тис. т, або 52% серпневих поставок.

Водночас імпорт із Німеччини скоротився на 13% — до 18,2 тис. т. Із цього обсягу 11,2 тис. т, або 61,5%, припало на UPG. Поставки з Румунії впали на третину — до 23,4 тис. т, а з Греції — на 40%, до 15 тис. т.

Фото 2 — Україна скоротила імпорт бензину: з яких країн надійшло найбільше пального у серпні

"Головною причиною значного падіння імпорту з півдня став ціновий чинник. У серпні, коли дефіцит ринку вже не загрожував, компанії скоротили закупівлі більш дорогого палива з Румунії й Греції", — зазначили в "А-95".

Хто імпортує найбільше

Лідером серед імпортерів у серпні була ОККО — 46,1 тис. т. Від початку року компанія ввезла 302 тис. т, або 27% загального імпорту.

WOG, UPG та "Укрнафта" у серпні імпортували приблизно по 20 тис. т бензину кожна.

Фото 3 — Україна скоротила імпорт бензину: з яких країн надійшло найбільше пального у серпні

Раніше повідомлялося,   що загострення конфлікту між США й Іраном та стрімке зростання котирувань у Європі штовхають український паливний ринок угору.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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