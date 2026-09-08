UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,47

--0,10

EUR

51,68

--0,11

Наличный курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,10

51,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Украина сократила импорт бензина: из каких стран поступило больше всего топлива в августе

Бензовозы
Украина сократила импорт бензина / Depositphotos

Украина сократила августовский импорт бензина на 7%, до 152 тыс. т. Больше всего топлива поступило из Литвы и Польши, а поставки из Румынии и Греции уменьшились.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

В то же время, за январь-август страна ввезла 1,12 млн т — на 16% больше, чем за этот период в прошлом году.

Откуда везут бензин

По данным Консалтинговой группы "А-95", больше всего горючего в августе поступило из Литвы - 51,8 тыс. т, или 34% импорта. Польша поставила 40,1 тыс. т или 26%. Итого на эти две страны пришлось 60% импорта по сравнению с 55% годом ранее. Группа Orlen, имеющая нефтеперерабатывающие заводы в Литве и Польше, обеспечила 78,8 тыс. т или 52% августовских поставок.

В то же время, импорт из Германии сократился на 13% — до 18,2 тыс. т. Из этого объема 11,2 тыс. т, или 61,5%, пришлось на UPG. Поставки из Румынии упали на треть – до 23,4 тыс. т, а из Греции – на 40%, до 15 тыс. т.

Фото 2 — Украина сократила импорт бензина: из каких стран поступило больше всего топлива в августе

"Главной причиной значительного падения импорта с юга стал ценовой фактор. В августе, когда дефицит рынка уже не угрожал, компании сократили закупки более дорогого топлива из Румынии и Греции", - отметили в "А-95".

Кто импортирует больше всего

Лидером среди импортеров в августе была ОККО – 46,1 тыс. т. С начала года компания ввезла 302 тыс. т, или 27% общего импорта.

WOG, UPG и "Укрнафта" в августе импортировали примерно по 20 тыс. тонн бензина каждая.

Фото 3 — Украина сократила импорт бензина: из каких стран поступило больше всего топлива в августе

Ранее сообщалось, что обострение конфликта между США и Ираном и стремительный рост котировок в Европе толкают украинский топливный рынок вверх.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности