Украина сократила импорт бензина: из каких стран поступило больше всего топлива в августе

Украина сократила августовский импорт бензина на 7%, до 152 тыс. т. Больше всего топлива поступило из Литвы и Польши, а поставки из Румынии и Греции уменьшились.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

В то же время, за январь-август страна ввезла 1,12 млн т — на 16% больше, чем за этот период в прошлом году.

Откуда везут бензин

По данным Консалтинговой группы "А-95", больше всего горючего в августе поступило из Литвы - 51,8 тыс. т, или 34% импорта. Польша поставила 40,1 тыс. т или 26%. Итого на эти две страны пришлось 60% импорта по сравнению с 55% годом ранее. Группа Orlen, имеющая нефтеперерабатывающие заводы в Литве и Польше, обеспечила 78,8 тыс. т или 52% августовских поставок.

В то же время, импорт из Германии сократился на 13% — до 18,2 тыс. т. Из этого объема 11,2 тыс. т, или 61,5%, пришлось на UPG. Поставки из Румынии упали на треть – до 23,4 тыс. т, а из Греции – на 40%, до 15 тыс. т.

"Главной причиной значительного падения импорта с юга стал ценовой фактор. В августе, когда дефицит рынка уже не угрожал, компании сократили закупки более дорогого топлива из Румынии и Греции", - отметили в "А-95".

Кто импортирует больше всего

Лидером среди импортеров в августе была ОККО – 46,1 тыс. т. С начала года компания ввезла 302 тыс. т, или 27% общего импорта.

WOG, UPG и "Укрнафта" в августе импортировали примерно по 20 тыс. тонн бензина каждая.

Ранее сообщалось, что обострение конфликта между США и Ираном и стремительный рост котировок в Европе толкают украинский топливный рынок вверх.