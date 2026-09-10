Новий стрибок на АЗС: які мережі найбільше підняли ціни на бензин і дизель

Низка преміальних мереж АЗС оновила максимальні вартості пального. 9-10 вересня середня ціна на бензин А-95 зросла на 59 коп./л, до 83,33 грн/л, на дизпальне на 54 коп./л, до 93,76 грн/л, LPG залишився без змін — 43,44 грн/л.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Які ціни на заправках

На окремих АЗС дизпальне вже коштує майже 98 грн/л. Після зростання вартості на 1–2 грн/л найвищі ціни на дизель встановили GrandPetrol та WOG — 97,99 грн/л та 97,90 грн/л відповідно.

Здорожчання бензину на WOG на 1 грн/л — до 87,90 грн/л — вивело мережу в лідери за найвищою вартістю цього пального. У подібній ціновій категорії за дизельним пальним знаходиться і SOCAR, який не змінював цінники протягом трьох днів.

Зміни відбулися і в інших операторів:

у мережі "Укрнафта" ціни зросли на 1 грн/л: бензин коштує 81,90 грн/л, а дизельне пальне — 91,90 грн/л;

у мережі "БРСМ-Нафта" дизель піднявся до 89,99–90,99 грн/л, а бензин вибірково подорожчав на 1 грн/л — до 75,99–80,99 грн/л;

найнижчу ціну на дизельне пальне утримує "Авантаж 7" — 89,95 грн/л;

на 1 грн/л цінники підняли BVS , VostokGaz , "Катрал", RLS та точково AMIC ;

мережа UPG підвищила вартість дизелю на 1 грн/л (до 92,90 грн/л) лише у Тернопільській та Харківській областях.

Різниця між мережами та прогноз

З 7 по 10 вересня різниця між цінами у преміальних мережах та дискаунтерів зросла більш ніж на 90 копійок: до 6,99 грн/л на бензині та 7,37 грн/л на дизелі. Різниця на скрапленому газі становить 3,55 грн/л.

Різниця між гуртовими та роздрібними цінами на бензин і газ зменшилася на 50 та 10 копійок — до 5,17 грн/л і 5,41 грн/л. На дизельному пальному цей показник зріс на 26 копійок і становить 2,49 грн/л.

Як зазначають аналітики, з огляду на низьку маржинальність дизелю його вартість продовжуватиме зростати, а повторення серпневого рекорду у 98,99 грн/л залежатиме від зовнішнього ринку.

Нагадаємо, 9 вересня в Україні знову зросли роздрібні ціни на бензин і дизель. Бензин у середньому здорожчав на 35 коп./л, досягши позначки 82,74 грн/л, а дизельне пальне — на 39 коп./л до 93,22 грн/л.