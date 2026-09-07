Польща замість південних портів: звідки Україна завозила дизель у серпні

У серпні 2026 року Україна скоротила імпорт дизельного пального на 10% проти минулого року — до 588 тис. т. Через зростання ризиків на півдні український ринок переорієнтувався на постачання через західний кордон. Польща стала головним джерелом дизелю, наростивши поставки на 42%.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Загалом за січень-серпень імпорт досяг 4,2 млн т, що на 7% перевищує обсяг 2025 року.

Причини зміни логістичних шляхів

Головною зміною серпня стало падіння частки південного напрямку з 50% до 33%. Частка західного кордону зросла до 67% проти 50% торік.

"По-перше, через війну в Ірані котирування на північному заході Європи стали значно нижчими за середземноморські… По-друге, на півдні зросли воєнні ризики, а з ними — фрахти й вторинна логістика", — сказав директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Країни-постачальники та компанії-імпортери

За даними аналітиків, Польща збільшила експорт в Україну у серпні на 42% — до 259 тис. т. Поставки з Литви зросли на 10% — до 76,1 тис. т. Збільшенню імпорту з Польщі сприяла угода групи ОККО з компанією PERN щодо термінала в Гдині.

Постачання з південного напрямку скоротилися:

з Румунії — на 28% (121 тис. т);

з Греції — на 58% (49 тис. т);

з Туреччини — на 49% (18 тис. т).

Найбільшим корпоративним постачальником залишається польський концерн Orlen S.A. Окремі імпортери ввезли у серпні такі обсяги:

група ОККО — 89 тис. т;

"Укрнафта" — 77 тис. т;

АТ "Енерго Трейд" — 55,6 тис. т;

UPG — 55,4 тис. т;

WOG — 40,3 тис. т;

Західна паливно-енергетична компанія — 39 тис. т.

"Головним викликом для паливного ринку залишається війна, яка змушує постійно адаптуватись до нових умов. Напружена ситуація на початку місяця була вирішена зокрема завдяки збільшенню кількості імпортерів автонормами, які завжди є індикатором нестачі постачань", — зазначив Куюн.

Нагадаємо, через проблеми з морськими поставками й дефіцит на внутрішньому ринку імпорт пального автотранспортом в липні підскочив на 82% і досяг 60 тис. тонн. Майже весь обсяг припав на Литву й Румунію, а кількість компаній-постачальників зросла до 113.