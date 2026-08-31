Дизель продають дешевше за собівартість імпорту: яка ситуація на ринку та прогноз на вересень

Ціни на дизпаливо в Україні опустилися до 80 грн/л через слабкий попит і достатню пропозицію. Частину імпортного ресурсу вже продають дешевше за його собівартість.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Ціни опустилися до 80 грн/л

На півдні ціна дизпалива вперше за два місяці стала нижчою, ніж на заході. За словами учасників ринку, протягом дня ресурс продавався за 80–81 грн/л при прайсових цінах 81–82,70 грн/л.

На заході великі імпортери на початку дня пропонували пальне по 81,90–82 грн/л. Згодом ціни знизилися до 80,90–81,50 грн/л.

При цьому котирування газойлю на Лондонській біржі зростали. 28 серпня ICE Gasoil завершив торги на рівні $1 222/т, що на $37/т більше, ніж днем раніше. Протягом торгів ціна сягала $1 285/т.

"Ринок знову повернувся до бездумних продажів і, як наслідок, від’ємних марж", — зазначив один із південних імпортерів.

Імпорт втрачає економічну вигоду

Вхідна вартість південного дизпалива залежно від країни становить 81,60–83,40 грн/л. Водночас мінімальні ціни продажу на внутрішньому ринку на 1,60–2,40 грн/л нижчі.

Через це імпортери скоротили закупівлі з Греції. Додаткові витрати формують премії, фрахт і страхування. За оцінками трейдерів, додаткове страхування через безпекові ризики додає до вартості пального $9–10/т.

На заході також є надлишок ресурсу. З 31 серпня до 6 вересня ціна дизпалива Orlen Lietuva знизилася приблизно на 1,30 грн/л. Українські компанії пропонують ресурс за 79–80 грн/л.

"Обсягів дали суттєво менше, але це не критично. За нинішнього рівня цін ресурс дорогий", — додав один з імпортерів.

Чого очікують у вересні

Учасники ринку не прогнозують дефіциту дизпалива у вересні. Водночас аналітики зазначають, що прогнозувати внутрішню ціну поки складно: вона залежатиме від котирувань нафтопродуктів і логістики. Додаткові витрати на перевезення через безпекові ризики можуть змінювати економіку окремих напрямків.