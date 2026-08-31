Зарплати лікарів пропонують підвищити до 40 тисяч грн: петиція набрала голоси

Петиція із закликом суттєво підвищити зарплати медичним працівникам в Україні набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Авторка пропонує встановити мінімальну зарплату для середнього медперсоналу на рівні 25 тис. грн, а для лікарів - 40 тис. грн після сплати податків.

Як пише Delo.ua, про це свідчить петиція на сайті уряду.

Про петицію

Петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів 17 червня. Станом на 31 серпня її підтримали понад 25 тис. громадян - саме така кількість голосів необхідна для її розгляду урядом.

Авторка петиції наголошує, що медичні працівники роками працюють із високим навантаженням і значною відповідальністю, водночас рівень їхньої оплати праці залишається недостатнім. На її думку, це може призводити до відтоку кваліфікованих фахівців із професії та виїзду медиків за кордон.

Серед запропонованих змін - перегляд базових посадових окладів. Для середнього медичного персоналу пропонується встановити мінімальну зарплату на рівні 25 тис. грн, а для лікарів - не менше 40 тис. грн після сплати податків.

Крім того, авторка петиції закликає гарантувати своєчасну виплату надбавок за роботу у складних умовах, нічні зміни, стаж і психоемоційне навантаження.

Також пропонується посилити контроль за використанням бюджетних коштів у медичних закладах. Зокрема, йдеться про недопущення ситуацій, коли працівників формально переводять на половину ставки, хоча фактично вони виконують повний обсяг роботи.

Раніше уряд уже розглядав петицію про підвищення зарплат медикам. У відповідь Юлія Свириденко заявляла, що зміни у фінансуванні екстреної та первинної меддопомоги мають створити умови для підвищення базової зарплати лікарів до 35 тис. грн.

Окремі підвищені виплати передбачені для медиків у районах бойових дій. У таких медзакладах на кожного лікаря додатково спрямовується 12 тис. грн на місяць, а на медсестер та інших медпрацівників — 9 тис. грн. Розрахунковий рівень зарплати становить до 40 тис. грн для лікарів і 27 тис. грн для медсестер у районах активних бойових дій.

Нагадаємо, Кабміністрів продовжив до кінця 2026 року програму додаткового фінансування медичних закладів, які працюють на територіях активних бойових дій.