200 тисяч гривень адресної допомоги: Кабмін розширив програму виплат молодим лікарям

Уряд затвердив виплату 200 тис. грн одноразової допомоги для молодих лікарів, які після інтернатури працевлаштуються у лікарнях на територіях можливих бойових дій. При цьому з програми виключено Київську область та 5 обласних центрів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Раніше ця державна програма фінансової підтримки поширювалася виключно на тих випускників, які розпочинали професійну діяльність на територіях активних бойових дій або у сільській місцевості.

Хто може отримати фінансову допомогу?

Разова грошова виплата надається випускникам медичних спеціальностей, які відповідають таким законодавчим критеріям:

завершили навчання в інтернатурі в державних закладах вищої освіти;

підписали трудовий договір на строк щонайменше три роки;

працевлаштувалися до закладу охорони здоров'я державної або комунальної форми власності;

розпочали роботу в громадах, де зафіксовано критичну потребу в медичних кадрах.

Які зміни внесено до програми?

Відповідно до оновленого рішення уряду, право на виплату отримали молоді лікарі, які працевлаштовуються до медичних закладів на територіях можливих бойових дій. Однак уряд встановив територіальні обмеження для цієї норми. Дія програми не поширюється на заклади охорони здоров'я Київської області та міст обласного значення: Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Харкова і Чернігова.

Ухвалена урядова постанова спрямована на підвищення загальної спроможності вітчизняної медичної системи. Рішення дозволяє забезпечити кваліфікованими кадрами комунальні та державні лікарні в деокупованих і прифронтових регіонах, де наразі фіксується підвищене навантаження на інфраструктуру та відчувається нестача лікарів різних спеціалізацій.

Нагадаємо, Кабміністрів продовжив до кінця 2026 року програму додаткового фінансування медичних закладів, які працюють на територіях активних бойових дій.