Уряд продовжив додаткове фінансування лікарень у зоні бойових дій до кінця року

Кабінет міністрів продовжив до кінця 2026 року програму додаткового фінансування медичних закладів, які працюють на територіях активних бойових дій.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Додаткові виплати для лікарень біля фронту

Відповідно до рішення уряду, у другому півріччі такі медзаклади й надалі щомісяця отримуватимуть додаткові кошти для формування фонду оплати праці.

Раніше дія програми була розрахована до 30 червня 2026 року, однак її вирішили продовжити ще на шість місяців.

Крім цього, держава зберігає й інші механізми підтримки медичних закладів та працівників охорони здоров’я, які працюють у прифронтових громадах і районах, наближених до зони бойових дій. Зокрема, заклади первинної медичної допомоги отримують підвищене фінансування - на 20% більше коштів за кожну декларацію, укладену з пацієнтом. Також додатково фінансується система екстреної медичної допомоги.

В уряді наголошують, що робота медиків у прифронтових регіонах залишається критично важливою для забезпечення населення медичними послугами. Тому одним із пріоритетів держави є створення належних умов для роботи лікарів та медичного персоналу, а також забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров’я поблизу зони бойових дій.

Нагадаємо, в Україні планують підвищити зарплати працівникам системи судово-медичної експертизи, які працюють із репатрійованими тілами загиблих.