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Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року

ЗСУ
Триває 1618-й день повномасштабної війни в Україні / Генштаб ЗСУ

Триває 1618-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 30 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби зафіксовано 238 бойових зіткнень.Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та 85 авіаційних ударів, під час яких скинув 293 керовані авіабомби.

Крім того, загарбники застосували 8112 дронів-камікадзе та здійснили 2892 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 26 - із реактивних систем залпового вогню.Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Суми, Лужки та Тополя Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили противника та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Водночас агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 63 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили тринадцять атак противника в районах населених пунктів Лиман, Волохівка, Стариця, Ізбицьке та Хатнє.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог п'ять разів атакував у районах населених пунктів Ківшарівка, Шийківка та Куп'янськ-Вузловий.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 17 разів атакували в районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва, Новий Мир, Новоселівка, Лиман та Озерне.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник здійснив 18 штурмових дій у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Пискунівка, Миколаївка, Рай-Олександрівка та Різниківка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку Тихонівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 32 атаки в районах населених пунктів Миколайпілля, Степанівка, Русин Яр, Костянтинівка, Іллінівка, Олександро-Шультине та Іванопілля.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 атаку в районах населених пунктів Торецьке, Шахове, Ганнівка, Сергіївка, Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Нове Шахове, Родинське, Шевченко, Матяшеве, Мирне, Василівка, Котлине, Удачне та Молодецьке.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у напрямку населених пунктів Рибне та Січневе.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували в районах населених пунктів Криничне, Воздвижівка, Косівцеве, Добропілля, Гірке та Оленокостянтинівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у напрямку Чарівного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 30 липня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько