Wildberries втратив понад 15% складів через удари ЗСУ

За останні півтора тижня Збройні сили України вивели з ладу вісім складських комплексів російського маркетплейсу Wildberries загальною площею близько 860 тис. кв. метрів. Це становить 15,4% від усіх логістичних потужностей компанії, які оцінюються у 5,6 млн кв. метрів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Найбільшою втратою для компанії став логістичний центр у підмосковній Електросталі, де після атаки 18 липня вигоріло 250 тис. кв. метрів приміщень. Ще близько 170 тис. кв. метрів складів були повністю знищені вогнем після удару дронів у Рязані.

Крім того, масштабні пожежі виникли на об'єктах компанії площею від 100 до 108 тис. кв. метрів у Котовську (Тамбовська область), Краснодарі, Невинномиську (Ставропольський край) та районі Шушари під Санкт-Петербургом. Також зафіксовано пошкодження на складах у Ленінградській області (Уткіна Заводь) та тимчасово окупованому Сімферополі.

Удари по об'єктах у Коледіно, Єкатеринбурзі, Воронежі та Зеленодольську обійшлися без масштабних займань.

За даними джерел видання "Коммерсантъ", повне відновлення чотирьох найбільших знищених об'єктів оцінюється у 35,5 млрд рублів без урахування вартості втраченого обладнання та товарів. Експерти ринку зазначають, що це призведе до суттєвого затримання термінів доставки та вдарить по імпортних потоках ритейлера.

Через ризики нових атак власники нерухомості в РФ відмовляються здавати приміщення маркетплейсу в оренду. На цьому тлі Wildberries терміново шукає складські площі на 100 тис. кв. метрів у Казахстані, щоб убезпечити частину бізнесу. За інформацією Reuters, засновниця компанії Тетяна Кім вже звернулася до уряду РФ із проханням надати податкові пільги для виплати компенсацій постраждалим продавцям.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що удари по Wildberries вже вибили близько 8% логістичних потужностей компанії, після чого атаки на складську інфраструктуру ворога продовжилися.