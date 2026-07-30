Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

--0,05

EUR

51,08

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,41

51,21

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кросовери зайняли 80% ринку нових авто в Україні: найпопулярніші моделі

автомобілі
Кросовери зайняли 80% ринку нових авто в Україні / Depositphotos

У першому півріччі 2026 року кросовери сформували 80% українського ринку нових легкових автомобілів. За шість місяців українці придбали 26,6 тисячі нових SUV, а гібридні та електричні моделі разом уже зайняли 41,6% цього сегмента.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року попит на нові кросовери збільшився лише на 0,3%.

Найбільшу частку ринку зберегли моделі з бензиновими двигунами — 37,8%. Водночас гібриди вже наблизилися до них із часткою 32,9%.

За типом силової установки ринок нових кросоверів розподілився так:

  • бензинові — 37,8%;
  • гібридні — 32,9%;
  • дизельні — 20,4%;
  • електричні — 8,7%;
  • з газобалонним обладнанням — 0,2%.

Найпопулярнішим новим кросовером в Україні за підсумками першого півріччя став Renault Duster — 2670 проданих автомобілів.

До десятки лідерів також увійшли:

  1. Renault Duster — 2670 авто;
  2. Toyota RAV4 — 1811;
  3. Hyundai Tucson — 1302;
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 1003;
  5. Skoda Kodiaq — 943;
  6. Mazda CX-5 — 910;
  7. Volkswagen Touareg — 854;
  8. Nissan Qashqai — 627;
  9. Skoda Karoq — 606;
  10. Kia Sportage — 552.

Структура продажів показує, що SUV фактично визначають попит на українському ринку нових легковиків. При цьому частка гібридних та електричних моделей уже перевищує частку бензинових кросоверів окремо.

Зауважимо, кросовери домінують на українському ринку нових легкових автомобілів майже з початку року. За підсумками перших п’яти місяців 2026 року їхня частка сягнула 81% від усіх нових авто, проданих в Україні.

Автор:
Тетяна Гойденко