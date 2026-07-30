Кросовери зайняли 80% ринку нових авто в Україні: найпопулярніші моделі

У першому півріччі 2026 року кросовери сформували 80% українського ринку нових легкових автомобілів. За шість місяців українці придбали 26,6 тисячі нових SUV, а гібридні та електричні моделі разом уже зайняли 41,6% цього сегмента.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року попит на нові кросовери збільшився лише на 0,3%.

Найбільшу частку ринку зберегли моделі з бензиновими двигунами — 37,8%. Водночас гібриди вже наблизилися до них із часткою 32,9%.

За типом силової установки ринок нових кросоверів розподілився так:

бензинові — 37,8%;

гібридні — 32,9%;

дизельні — 20,4%;

електричні — 8,7%;

з газобалонним обладнанням — 0,2%.

Найпопулярнішим новим кросовером в Україні за підсумками першого півріччя став Renault Duster — 2670 проданих автомобілів.

До десятки лідерів також увійшли:

Renault Duster — 2670 авто; Toyota RAV4 — 1811; Hyundai Tucson — 1302; Toyota Land Cruiser Prado — 1003; Skoda Kodiaq — 943; Mazda CX-5 — 910; Volkswagen Touareg — 854; Nissan Qashqai — 627; Skoda Karoq — 606; Kia Sportage — 552.

Структура продажів показує, що SUV фактично визначають попит на українському ринку нових легковиків. При цьому частка гібридних та електричних моделей уже перевищує частку бензинових кросоверів окремо.

Зауважимо, кросовери домінують на українському ринку нових легкових автомобілів майже з початку року. За підсумками перших п’яти місяців 2026 року їхня частка сягнула 81% від усіх нових авто, проданих в Україні.