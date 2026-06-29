- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Кросовери зайняли 81% ринку нових авто: які моделі стали найпопулярнішими
Кросовери продовжують домінувати на українському ринку нових легкових автомобілів. За підсумками перших п’яти місяців 2026 року їхня частка сягнула 81% від усіх нових авто, проданих в Україні.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Найпопулярнішим новим автомобілем на українському ринку за цей період став Renault Duster.
Водночас лідерами продажів серед кросоверів у своїх сегментах стали:
- Toyota Yaris Cross — у категорії міні-SUV (Sport Utility Vehicle);
- Renault Duster — у сегменті компактних SUV;
- Toyota Land Cruiser Prado — серед середньорозмірних SUV;
- Volkswagen Touareg — у категорії повнорозмірних SUV;
- Land Rover Range Rover — у сегменті преміальних SUV.
Попит на кросовери залишається головним трендом українського авторинку вже кілька років поспіль. Частка цього сегмента продовжує зростати завдяки універсальності таких автомобілів та широкому вибору моделей у різних цінових категоріях.
Зауважимо, з січня по квітень 2026 року український автопарк поповнили 69,7 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Абсолютну більшість в цій кількості склали кросовери – 53%. Торік цей показник становив 47%.