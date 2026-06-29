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Кросовери зайняли 81% ринку нових авто: які моделі стали найпопулярнішими

автомобілі
Кросовери зайняли 81% ринку нових авто / Depositphotos

Кросовери продовжують домінувати на українському ринку нових легкових автомобілів. За підсумками перших п’яти місяців 2026 року їхня частка сягнула 81% від усіх нових авто, проданих в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найпопулярнішим новим автомобілем на українському ринку за цей період став Renault Duster.

Водночас лідерами продажів серед кросоверів у своїх сегментах стали:

  • Toyota Yaris Cross — у категорії міні-SUV (Sport Utility Vehicle);
  • Renault Duster — у сегменті компактних SUV;
  • Toyota Land Cruiser Prado — серед середньорозмірних SUV;
  • Volkswagen Touareg — у категорії повнорозмірних SUV;
  • Land Rover Range Rover — у сегменті преміальних SUV.

Попит на кросовери залишається головним трендом українського авторинку вже кілька років поспіль. Частка цього сегмента продовжує зростати завдяки універсальності таких автомобілів та широкому вибору моделей у різних цінових категоріях.

Зауважимо, з січня по квітень 2026 року український автопарк поповнили 69,7 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Абсолютну більшість в цій кількості склали кросовери – 53%. Торік цей показник становив 47%.

Автор:
Тетяна Гойденко