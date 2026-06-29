Кросовери зайняли 81% ринку нових авто: які моделі стали найпопулярнішими

Кросовери продовжують домінувати на українському ринку нових легкових автомобілів. За підсумками перших п’яти місяців 2026 року їхня частка сягнула 81% від усіх нових авто, проданих в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найпопулярнішим новим автомобілем на українському ринку за цей період став Renault Duster.

Водночас лідерами продажів серед кросоверів у своїх сегментах стали:

Toyota Yaris Cross — у категорії міні-SUV ( Sport Utility Vehicle) ;

Sport Utility Vehicle) Renault Duster — у сегменті компактних SUV;

Toyota Land Cruiser Prado — серед середньорозмірних SUV;

Volkswagen Touareg — у категорії повнорозмірних SUV;

Land Rover Range Rover — у сегменті преміальних SUV.

Попит на кросовери залишається головним трендом українського авторинку вже кілька років поспіль. Частка цього сегмента продовжує зростати завдяки універсальності таких автомобілів та широкому вибору моделей у різних цінових категоріях.

Зауважимо, з січня по квітень 2026 року український автопарк поповнили 69,7 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Абсолютну більшість в цій кількості склали кросовери – 53%. Торік цей показник становив 47%.