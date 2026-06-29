Кроссоверы заняли 81% рынка новых авто: какие модели стали самыми популярными

Кроссоверы продолжают доминировать на украинском рынке новых легковых автомобилей. По итогам первых пяти месяцев 2026 года их доля составила 81% всех новых авто, проданных в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Самым популярным новым автомобилем на украинском рынке за этот период стал Renault Duster.

В то же время лидерами продаж среди кроссоверов в своих сегментах стали:

Toyota Yaris Cross - в категории мини-SUV ( Sport Utility Vehicle) ;

Sport Utility Vehicle) Renault Duster – в сегменте компактных SUV;

Toyota Land Cruiser Prado – среди среднеразмерных SUV;

Volkswagen Touareg – в категории полноразмерных SUV;

Land Rover Range Rover – в сегменте премиальных SUV.

Спрос на кроссоверы остается главным трендом украинского авторынка уже несколько лет. Доля этого сегмента продолжает расти благодаря универсальности таких автомобилей и широкому выбору моделей в разных ценовых категориях.

Заметим, с января по апрель 2026 года украинский автопарк пополнили 69,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Абсолютное большинство в этом количестве составиликроссоверы – 53%. В прошлом году этот показатель составил 47%.